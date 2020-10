Thalía rinde tributo a Britney Spears y le llueven burlas

Una de las contratantes más famosas en redes sociales es sin duda Thalía, quien desde que comenzó el encierro por la pandemia del coronavirus ha dividido opiniones por sus publicaciones, pues para algunos usuarios es muy chistosa y para otros deberían de cancelarla, pero recientemente sorprendió con su baile y disfraz al estilo Britney Spears, lo que causó revuelo.

De acuerdo a Grupo Fórmula, en múltiples ocasiones han criticado a Thalía por su comportamiento errático, infantil y sobreactuado; algunos incluso aseguran que se ha excedido en dosis de alguna clase de psicotrópico.

Pero la realidad es que Thalía simplemente busca formas diferentes para divertirse o demostrar que a sus casi 50 años se encuentra a la vanguardia y también tiene la vitalidad que la caracterizó a inicios de su carrera.

A pesar de que la cantante ha hecho pasar a sus fans momentos de sana diversión, la realidad es que otros más aseguran que su forma de actuar deja mucho que desear; principalmente ahora que compartió un video bailando como Britney Spears.

Así reaccionaron sus fans cuando Thalía imito a Britney Spears

Fue en el 2004, cuando la "Princesa del pop" lanzó la canción "Oops!... I did it again", en donde la cantante aparece con el característico traje rojo en el que baila en el espacio.

A 16 años de ese emblemático video de Britney Spears, Thalía decidió hacer un pequeño tributo en su cuenta oficial de TikTok, donde demostró que se sabe muy bien la coreografía.

"Ahora sí le explotó la tacha a mi chiquita. Britney was found dead", fue uno de los comentarios en los que criticaron a la actriz mexicana.

Otras personas aseguran que Thalía podría ser la doble de Spears, otros más criticaron el cuerpo de la mexicana y algunos más lamentaron haber visto la actuación de la cantante.

https://www.tiktok.com/@thalia/video/6881404673757072646?sender_device=pc&sender_web_id=6805278514293638662&is_from_webapp=1

"¿En qué droga anda?", "Infarto seguro para la Brit si ve esto", "Quisiera ser Thalía para tener un chingo de varo y nomás gastarlo en pendejadas", "Qué le llega primero a Thalia: ¿la explosión de la tacha, o los increíbles props/vestuarios para vestir su loquera?", compartieron en Twitter.

(Azucena Uribe)