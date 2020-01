The Strokes y Kings of Leon encabezan el cartel oficial del festival Corona Capital Guadalajara 2020

The Strokes y Kings of Leon encabezan el...

La espera terminó, se dio a conocer el cartel oficial de la tercera edición del Corona Capital Guadalajara 2020.

De acuerdo con Vanguardia, este miércoles 22 de enero, se dio a conocer el line up oficial de la tercera edición del festival Corona Capital Guadalajara. The Strokes y Kings of Leon encabezan el cartel.

Como lo adivinaron, va la segunda banda confirmada del #CoronaCapitalGDL 2020 ??



¿Quién quiere verlos?

Otras de las bandas que se presentarán en el festival son: Foals, Blondie, Miami Horror, Real Estate, The Hives, Of Monsters and Men, Nick Murphy, Washed Out, Two Door Cinema Club, Wild Nothing, Little Dragon, Young the Giant, Beach Fossils, Death Cab For Cutie.

El Corona Capital Guadalajara 2020 se llevará a cabo el 16 y 17 de mayo en la explanada del Estadio Akron. La preventa Citibanamex será el 28 y 29 de enero, mientras que la venta general el 30 de enero.

(Ann Ventura)