The Weeknd estará en el show de medio tiempo del Super Bowl LV

Tanto la NFL como The Weeknd dieron a conocer esta mañana su participación en el Super Bowl LV (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

Confirmado, The Weeknd amenizará el show de medio tiempo del Super Bowl LV. El cantante canadiense entonará sus más grandes éxitos como "The Hills" y "I Feel It Coming", así lo confirmó la NFL, el artista será el encargado de este importante espectáculo.

Tanto la NFL como The Weeknd dieron a conocer esta mañana su participación en el Super Bowl LV que se celebrará el domingo 7 de febrero del 2021 en Tampa Bay, y en el cual podremos escuchar cantar al artista sus famosos temas como "Starboy" y "Can´t Feel My Face".

Sin duda este 2020 ha sido uno de los mejores años para Abel quien, a pesar de las adversidades que ha dejado la pandemia, logró consolidarse en su carrera como uno de los artistas más aclamados a nivel internacional, solo que le faltaba la cereza del pastel.

El día de hoy la National Football League, mejor conocida mundialmente como NFL, dio a conocer que The Weeknd será el artista encargado de amenizar el famoso show de medio tiempo del Super Bowl LV, uno de los eventos más famosos del mundo.

Al igual que la NFL, el artista canadiense también compartió esta noticia por medio de sus redes sociales, en especial en Instagram donde desde el día de ayer había comenzado a generar mucha curiosidad por un video corto que compartió. En él se podía apreciar a The Weeknd iluminado por luces en color azul, emblema característico de la marca de refrescos que ha patrocinado el evento durante varas décadas.

Después de esa serie de publicaciones del cantante, el día de hoy posteó una fotografía de él acompañado del logo del Super Bowl, confirmando así la noticia que desde ayer venía anunciando y generando expectativas acerca de lo que se podrá presenciar durante los 15 minutos del show, que se llevará a cabo el próximo domingo 7 de febrero del 2021 en la ciudad de Tampa Bay.

Sin duda esta noticia ha puesto muy contentos a todos los fans de Abel quienes han celebrado durante todo este 2020 el éxito que tuvo con su último disco "After Hours", del cual ha disfrutado el buen recibimiento que tuvo.

Recientemente The Weeknd colaboró en el remix de "Hawái" junto al reguetonero colombiano Maluma, donde sorprendió al cantar en español y al mismo tiempo impregnó su estilo al último éxito del artista.

(Imelda Téllez)