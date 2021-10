Tía abuela de "El Sol" revela cómo fue el último encuentro de Marcela y Luis Rey

Quería quedarse en Italia, pero su esposo la llamó porque tenía que ir a Chile a firmar para Luisito, para Micky. Porque de lo contrario no podría cantar. Sin embargo, el manager me llamó y me dijo tía Adua no es necesario que Marcela y Luisito vengan a firmar por Micky para que pueda cantar, esa es mi responsabilidad, declaró desde Massa, Italia.