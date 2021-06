Tía de Frida Sofía asegura que saldrán a la luz testimonios espeluznantes

Mi sobrina, de quién estoy sumamente orgullosa, Frida Sofía Moctezuma, subió un video en su cuenta de Instagram dando unas buenas declaraciones. Hace unas semanas yo escribí aquí comentándoles que vendrían noticias del caso, y pues llegó el momento, se tomó la decisión de hacer las cosas de manera responsable, con un gran equipo profesional de abogados, especialistas en el tema, peritos, psiquiatras, testigos. Frida lleva semanas cumpliendo con todo lo que se le ha pedido, sometiéndose a largas jornadas de exámenes psicólogos, un proceso sumamente difícil, en recordar en todos los abusos a los que fue sometida no solo por ese viejo asqueroso (no puedo referirme a él de otra manera), sino por otros miembros de la familia, solo puedo imaginar el dolor de revivir el pasado tan espeluznante, cuando me refiero a abuso sexual, no solo me refiero en lo sexual, me refiero al psicológico, a la negligencia que sufrió por los que eran responsables de una niña, inicia el mensaje de la hermana del empresario.