Tina Turner celebra 80 años, conoce los logros y también la tormentosa vida que llevó

Anna Mae Bullock, nació el 26 de noviembre de 1939 en el poblado de Nutbush, Tennessee, Estados Unidos, mejor conocida como Tina Turner, es una de las cantantes más sobresalientes de la música, con su inigualable voz rompió infinidad de récords. La cantante se encuentra celebrando 80 años.

De acuerdo con El Sol de México, Tina realizó una brillante carrera artística de poco más de medio siglo, conquistando ocho premios Grammy y vendiendo más de 200 millones de álbumes en el mundo entero.

Antes de ser una reconocida cantante Tina Turner se había desempeñado como trabajadora doméstica, creció "como un marimacho", según sus propias palabras en su autobiografía y trabajó como auxiliar de enfermería. Más tarde formó un dueto con su hermana Ruby Aillene y actuó en bares de St. Louis.

Tina es una de las estrellas más reconocidas del rock, logró presentarse en los más importantes, escenarios del mundo, donde sus millones de fans se rindieron a sus pies. Sin duda alguna Tina Turner es un icono del rock en la historia de la música moderna.

Fue descubierta cuando era una adolescente por Ike Turner, pionero del rock and roll, la cantante demostró ser un huracán ante el micrófono y se convirtió en los años 60 en todo un ícono del soul.

También incursionó en la actuación, recibió el premio Imagen a la mejor actriz de cine por su actuación en la cinta "Mad Max beyond thunderdome", protagonizada por Mel Gibson y, entre otros logros ostenta un Récord Guinness al ser la única artista solista en llenar por completo el estadio Maracaná de Río de Janeiro, en Brasil, con 180 mil asistentes.

SU TORMENTOSO MATRIMONIO

Ike Turner y Tina Turner se casaron en 1962, en Tijuana, México, y su noche de bodas la pasaron en un prostíbulo cuando ella solo tenía 22 años. Pasaron algunos años de violencia hasta que en 1976 ella pidió el divorcio, donde lo perdió todo, incluidos sus hijos, quienes se quedaron con Ike.

En su autobiografía "I, Tina: My Life Story" (1986), Tina reveló un oscuro patrón de abusos y maltrato por parte de Ike, quien después, en sus memorias "Takin' Back My Name", (1999) trató de exculparse de una forma muy extraña: "Por supuesto, abofeteé a Tina... Tuvimos peleas y hubo veces que la mandé al suelo de un puñetazo sin pensarlo. Pero nunca le di una paliza".

Tina conoció a su actual marido en 1985, porque Erwin Bach era un ejecutivo de EMI, su casa de discos en Europa. Un encuentro que tuvo lugar en la ciudad alemana de Colonia y que cambió su vida:

Fue amor a primera vista, no pensé que estaba preparada para esto

LOGRÓ SUPERAR ENFERMEDADES

Turner es considera una superviviente, pues al superar un accidente cerebrovascular, un cáncer de intestino, insuficiencia renal, por la cual recibiría un trasplante de riñón de su esposo Erwin Bach, no hay otra palabra que la defina.

EL SUICIDIO DE SU HIJO MAYOR

Uno de los tragos más amargos en su vida fue cuando en julio de 2018, Tina tuvo que enfrentar el suicidio de su hijo mayor, Craig Raymond Turner:

Mi momento más triste como madre (...). Tenía 59 años cuando murió tan trágicamente, pero siempre será mi bebé

Tina se retiró de los escenarios en 2009, la interprete renunció a su nacionalidad estadounidense en 2013. Desde hace unos años vive en Suiza, la cantante tiene la nacionalidad suiza, sorpresivamente renuncio a la nacionalidad estadounidense.





