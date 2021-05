Tinieblas Jr. da nalgada a Macky González en "Hoy"; en redes tunden al matutino

Una vez más el programa "Hoy" está en el ojo del huracán, esto después de que usuarios de redes sociales arremetieran contra Tinieblas que concursa en la sección "Las Estrellas Bailan en Hoy".

Cabe señalar que los usuarios de redes han señalado la participación de Tinieblas porque durante su coreografía tocó inapropiadamente a su compañera Macky González.

Mediante redes sociales se pueden ver los cientos de comentarios en donde usuarios acusan al programa "Hoy" de normalizar el acoso sexual a las mujeres.

Después de terminar su presentación la deportista, Macky González enfrentó a su pareja de baile, el luchador Tinieblas Jr. porque este optó por nalguear a la ex participante de Guerreros 2020 cuando al parecer se les olvidó la coreografía.

Visiblemente consternada y molesta, Macky González explotó contra el luchador y dejó claro que nada justifica la representación de acoso sexual. En medio del suceso, algunos comentarios de los conductores y jueces del programa de Televisa originaron críticas en su contra.

¿DEFENDIERON AL TINIEBLAS JR?

Todo marchaba en orden en el foro del programa "Hoy" de Televisa, en medio de la coreografía, en la que utilizaron pintura, el luchador creyó que era algo aceptable y como show tocar el cuerpo de su compañera sin su consentimiento.

@tinieblasjrfull le dio una nalgada a @macky_mx durante su participación en el programa Hoy.



Una lástima de luchador y de persona. ??



"La nalgada no era parte de la coreografía", dice Macky. pic.twitter.com/yFWsjcNPS1 — Miguel Ángel Ensástigue (@miguelaev) May 14, 2021

Durante el reproblable momento, Macky González se mostró afectada, como cuando una mujer vive acoso, y de repente se paró y dijo que no podía seguir en el foro ni en la competencia.

Macky González fue contundente y lo enfrentó en el foro frente a las cámaras y los jueces. Sin embargo, lejos de que Tinieblas Jr lo tomara con responsabilidad le pidió a su compañera acosada por él que fuera profesional.

"No puedo, no está bien, nosotros no habíamos puesto una nalgada. Me parece una falta de respeto, inaceptable, yo no puedo continuar con una pareja que se deja llevar", dijo Macky González.

"No lo tienes que tomar así, tienes que ser profesional", dijo Tinieblas Jr.

La presentación de #MackyJr no fue lo que todos esperábamos.

Las calificaciones de los jueces lo demuestran:

Andrea 5, Latin 4, Lola 0

Total: 9 puntos #HoySalvoA #LasEstrellasBailanEnHoy pic.twitter.com/INQO5nzUiE — Programa Hoy (@programa_hoy) May 14, 2021

¿JUECES DE PROGRAMA "HOY" MINIMIZAN EL ACOSO SEXUAL?

Otra de las controversiales declaraciones frente al caso de acoso sexual en televisión abierta fue la emitida por Latin Lover, quien criticó más el hecho de que Macky González se parara tras ser acosada que el mismo acto de vinolencia contra las mujeres.

"Sí sé que no estaba puesta la nalgada en la coreografía si fue una falta de respeto, pero también es una falta de respeto no acabar la coreografía y ya al último... la gente no sabe si era una nalgada o no, pero ya después arreglan sus problemas", dijo Latin Lover.

En este sentido, Lolita Cortés también tomó postura y dijo que estaba de acuerdo con Latin Lover.

"Espero lo puedas superar pronto, que arreglen sus diferencias... porque son una pareja fuerte. Yo conozco a Tiniebles, es una persona, una chulada", dijo el personaje de Albertano.

"Espero platiquen sus diferencias", opinó Andrea Legarreta.

Lo que acaba de suceder en #HOY me tiene molestisima... #tinieblasjr nalgeó a Macky y todavía le dicen a ella que "no es profesional" por no terminar su coreografía... Weee que bueno que lo hizo notorio al momento. Una coreografía vale madre si mi molestia por una acción es más — ?Cely Maravilla? (@CelyMaravilla) May 14, 2021

si la nalgada no estaba planeada no puedes decirle a Macky que tiene que ser profesional y seguir, ni decir que es "la adrenalina", nada justifica esa falta de respeto, el enojo de Macky es totalmente entendible, dejemos de normalizar tocar sin consentimiento. — ?????? ?? (@mautilights) May 14, 2021

Ya se sabía que Televisa es una casa televisiva de lo peor ¿pero normalizar el tocar sin el consentimiento de una persona porque "debe de ser profesional"? Se agradece que Macky haya hablado al respecto en televisión nacional porque NO está bien normalizar ese tipo de actos. — july (@ziamsbestie) May 14, 2021

Weey Macky acaba ser víctima de situación de acoso a nivel nacional y la están obligando a hacer algo cuando se siente incomoda. MACKY ESTOY CONTIGO @macky_mx@programa_hoy #LasEstrellasBailanEnHoy — Alon- ?? (@SoyAlonsoArauzz) May 14, 2021

si Macky no quiere seguir déjenla, es su decisión, lo que le acaban de hacer en televisión nacional lo pasamos miles de mujeres, no se tiene porque quedar callada. — ?????? ?? (@mautilights) May 14, 2021

El programa Hoy, los jueves y la producción le pidieron a Macky ser profesional ante una falta de respeto. El Señor Latín Lover todavía justifica a él acosador. @programa_hoy la acaban de cagar en televisión nacional y todavía la expulsan a ella. Macky no te merecen. pic.twitter.com/7OAWSMX0Et — ovalle (@_antonioovalle) May 14, 2021

Exactamente al mismo tiempo, mientras que en Venga La Alegría platicaban con víctimas de abuso y su búsqueda de justicia; en Hoy, Tinieblas Jr. le dio una nalgada a Macky, a quien todos tacharon de "poco profesional" por interrumpir su baile y desestimaron la situación que sufrió pic.twitter.com/SINpmqDoYk — Gabriel Chi Valencia (@gabodcv) May 14, 2021

(Azucena Uribe)