Toñita acusa a Cynthia Rodríguez de sabotear su carrera artística

Me dijeron (ejecutivos de TV Azteca): ´nos vinieron a contar que amenazaste a una compañera tuya, a ella y su familia y que les ibas a causar daño´, y yo, ´¿en qué momento dije que amenacé a su familia? ¿En qué momento yo la golpee?´ Me dijeron que yo la había querido golpear y así me la dejaron caer: ´te vamos a quitar el disco de Pérez Botija, te vamos a quitar la promoción, te vamos a congelar seis meses, no vas a hacer el disco navideño, ya te vamos a sacar y a partir de ahorita estás congelada, recordó Toñita.