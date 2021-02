Top ten de los padres de famosos más manipuladores y tóxicos, la gran mayoría de padres intentan de manera genuina darlo todo por sus hijos y hacer todo lo que tienen a su mano para satisfacer sus necesidades, pero incluso lo padres con mejores intenciones cometen errores y llevan a cabo comportamientos poco beneficiosos para el desarrollo y el bienestar de sus descendientes. Sin embargo, también existen padres que con plena conciencia manipulan y someten a sus hijos para vivir a través de ellos sus sueños de éxito y fama; también están los que su única motivación es el interés económico.

En el mundo del espectáculo, es común que los padres acompañen a las pequeñas estrellas con el fin de estar al pendiente de su seguridad, aunque no siempre es así. Abundan los casos en lo que los progenitores se convierten en los managers de sus hijos y es ahí justo cuando empieza el problema.

El caso más reciente y polémico del que nos hemos enterado es el de la cantante Britney Spears, cuyo padre controla absolutamente todo lo que sucede con ella, pues cuenta con su tutela, a pesar de que la "Pincesa del pop" tiene 39 años de edad.

Claro que este no es el único caso de padres tóxico, manipuladores y explotadores, existe más de uno que ha salido a la luz.

TOP TEN DE LOS PADRES DE FAMOSOS MÁS MANIPULADORES Y TÓXICOS:

1.- JAMIE SPEARS Y BRITNEY SPEARS

Jamie fue un padre ausente para Britney Spears, pero actualmente tiene el poder de administrar su fortuna, de alrededor de 60 millones de dólares. Y básicamente él decide lo que su hija puede o no hacer.

Todo comenzó en 2007 cuando Britney se divorció y perdió la custodia de los hijos que tuvo con Kevid Federline. Fue considerada una persona menor de edad y dispuso a su padre como su tutor legal por "cuestiones de salud mental". Esta tutela se otorgó porque la cantante atravesaba un periodo de inestabilidad emocional.

En noviembre del 2020, el abogado de Britney, Samuel D. Ingham III, compareció ante el tribunal de Los Ángeles donde afirmó que su clienta tenía "miedo" de su propio padre, el cual toma todo tipo de decisiones sobre la intérprete. Incluso, ya existe un hastag de apoyo, #FreeBritney.

2.- JOE JACKSON Y MICHAEL JACKSON

El padre de Michael Jackson tenía un carácter violento. Solía sentarse a ver a sus 5 hijos ensayar, con un cinturón entre las manos para "motivarlos" a hacer mejor las cosas. Michael reveló que su padre le provocaba tanto miedo, que vomitaba cada vez que lo veía. Tras la muerte del "Rey del Pop" pasó lo que cualquiera esperaría, intentó sacar todo el provecho posible de la imagen de su hijo.

Aunque Joe no estaba en el testamento Michael Jackson, eso no le impidió encontrar la forma de beneficiarse económicamente. Denunció al médico personal del cantante por negligencia, con el objetivo de ganar una indemnización por la pérdida de su sustento económico, pérdida de compañía y daños emocionales, pero la demanda no procedió. Joe murió el 27 de junio de 2018.

3.- LUISITO REY Y LUIS MIGUEL

El padre de Luis Miguel resultó ser uno de los más tóxicos. La ambición de Luis Gallego lo llevó a explotar musicalmente a su hijo desde temprana edad. Era un hombre que no tenía límite cuando se trataba de llevar a su hijo por el camino de la fama.

Luisito Rey sacó a Luis Miguel de la escuela para obligarlo a ensayar a todas horas, incluso, durante la grabación de una película, pidió que le dieran efedrina para que Luismi aguantara las intensas jornadas de trabajo. Le contrataba prostitutas para que "se hiciera hombre" y se interpuso en su primera relación sentimental con la fotógrafa Mariana Yazbek.

A todo lo anterior, hay que añadir que le robaba dinero a su propio hijo y que no llevaba las cuentas claras con Hacienda, por lo que Luis Miguel estuvo a punto de pisar la cárcel. Lo peor, es que se le ha visto como el principal sospechoso de la desaparición de la madre de "El Sol", Marcela Basteri.

4.- ABRAHAM QUINTANILLA Y SELENA

Cuando Abraham Quintanilla se dio cuenta del talento vocal de Selena, no dudó en impulsar su carrera musical, junto a sus hermanos, A.B. y Suzette. Al formar la agrupación Selena y Los Dinos, Abraham vio en ellos la posibilidad de convertirlos en estrellas, ganar dinero y alcanzar la fama musical, a través de sus hijos.

Cuando la banda comenzó a tener éxito, Abraham cerraba más y más contratos de presentaciones, por lo que Selena dejó de asistir a la escuela para cumplir con sus compromisos musicales.

Tras la muerte de Selena, en 1995, su padre se involucró en la filmación de la película sobre su hija, que fue protagonizada por Jennifer López y se ha dedicado a manejar, meticulosamente, la fortuna generada por su hija, así como a explotar su imagen.

5.- MITCH WINEHOUSE Y AMY WINEHOUSE

Amy Winehouse sufría depresión, trastornos alimenticios y adicciones que terminaron llevándola a la tumba a la edad de 27 años. Pero en esta historia no podemos dejar fuera a su padre, Mitch, quien no hizo nada por salvar a su hija.

Mitch fue un padre ausente, pero en 2010, al ver el éxito de su hija, quiso aprovecharse de su fama para lanzar su propia carrera musical. No contento con esto, en una ocasión llegó a la isla caribeña de Santa Lucía, donde Amy se encontraba rehabilitándose de las drogas y la sacó de ahí, pues decidió que su hija estaba bien y no necesitaba estar en desintoxicación; todo pasó ante las cámaras, pues Mitch estaba filmando un documental sobre la vida de su hija. En realidad, la sacó de rehabilitación para que no cancelara los conciertos que ya tenía agendados.

6.- CHRISTOPHER CORNELIUS CULKIN, PATRICIA BRENTRUP Y MACAULAY CULKIN

Luego de filmar "Mi pobre angelito", Macaulay se convirtió en el niño mejor pagado de Hollywood, pero cuando sus padres, Patricia y Kit, se separaron, comenzaron a repartirse la fortuna ¡de su hijo! Ambos hicieron que su hijo trabajara en muchas películas, aún en contra de su voluntad. Básicamente lo explotaron para que amasara una gran fortuna.

A los 15 años de edad, Macaulay decidió retirarse del cine pues estaba cansando de la explotación de su padre, quien era su representante. Contrató a un abogado para que bloqueara sus cuentas y así sus padres ya no tuvieran acceso a sus ahorros, así que este problema llegó hasta la Corte.

7.- MATHEW KNOWLES Y BEYONCÉ

El padre de Beyoncé decidió convertir a su hija en una estrella cuando apenas tenía 7 años, sometiéndola a duras clases de canto y baile. Algunas integrantes de Destiny´s Child que abandonaron la agrupación acusaron a Mathew de sexualizar deliberadamente la imagen de su hija y de su mejor amiga, Kelly Rowland.

En 2011, Beyoncé despidió a su padre como mánager al descubrir que había estado robándole dinero, además de que lo considera un mentiroso e infiel. Cuando Mathew se casó por segunda vez, ni Beyoncé ni su hermana asistieron a la boda.

8.- JON VOIGHT Y ANGELINA JOLIE

No se sabe a ciencia cierta en qué estado se encuéntrala relación de Jon con su hija Angelina Jolie. Cuando la actriz ganó el Óscar por "Inocencia interrumpida", en el 2000, padre e hija no se hablaban, al parecer porque ella no le perdonaba que hubiera abandonado a su madre, Marcheline Bertrand, quien lo dejó todo por Voight cuando Jolie tenía un año.

Voight llegó a decir que su hija sufría "serios problemas mentales", un ataque público que hirió tanto a Angelina, que cambió su apellido legalmente a Jolie, quien tampoco lo invitó a su boda con Brad Pitt.

9.- DINA Y MICHAEL LOHAN Y LINDSAY LOHAN

Todo comenzó en 1998, cuando Lindsay se quedó con el protagónico de la película "Juego de Gemelas", papel al que le siguieron cintas muy taquilleras que la convirtieron en el centro de atención de Hollywood.

Lindsay cayó en el error de nombrar a su mamá como su mánager, lo que provocó que se olvidara de su principal papel, el de madre. Ambas salían a divertirse, se les veía ebrias. Aquí fue cuando su padre aprovecha para pedir la custodia de su hija, pero con él, la historia se volvió a repetir.

Tanto Dina como Michael lucraron con la imagen de su hija en el peor momento. Él vendía a la prensa las conversaciones privadas con su hija, mientras Dina contrata camarógrafos para que la acompañaran a visitarla en el centro de rehabilitación en el que estaba.

10.- JOHN DREW BARRYMORE Y DREW BARRYMORE

La actriz saltó a la fama en 1983, en la cinta "E.T. El Extraterrestre", pero a los 9 años de edad cayó en problemas de drogas y alcohol. Su padre era un alcohólico violento, y su madre y mánager, Jaid, tenía poco sentido de la responsabilidad parental.

Cuando se divorciaron, Jaid llevaba a Drew a Studio 54, donde la animaba a bailar con hombres jóvenes y famosos y la introdujeron en el mundo de las drogas.

Tras un constante ir y venir en los centros de rehabilitación, a los 14 años de edad Drew se emancipó de sus padres y fue declarada mayor de edad. Se alejó de sus padres y solo se acercó a John en el 2004, cuando él murió.





(Imelda Téllez)