"¿Transfóbico yo?": responde Horacio Villalobos a Natalia Téllez

Hace unos días se conmemoro el Día Internacional de la Mujer y la actriz Natalia Téllez habló en su programa "Netas divinas" que las nuevas generaciones han sido participes de cambios importantes con respecto a defender sus derechos y también en temas de inclusión y respeto, por lo que puso como ejemplo que su amiga, la actriz Alejandra Bogue, ha sido víctima de las burlas de su ex compañero de trabajo, Horacio Villalobos.

En estas fechas donde se conmemora lo femenino y a la mujer, es importante que abracemos a las trans, a esas mujeres por decisión (...) Yo tengo una amiga muy querida desde Telehit, Alejandra Bogue, quien es actriz y una persona de lo más creativa, y hay una persona que se llama Horacio Villalobos, y él ha utilizado la figura de Alejandra como un 'rolling gag' cómico (chiste que se repite), para hablar de fealdad, hablar de ridiculizar y hablar de edad, que no lo entiendo porque prácticamente son de la misma edad. No son fechas de utilizar algo en la comedia que no solo es agravante, sino que es muy peligroso", dijo.

Natalia Téllez resaltó que Alejandra es una mujer que tiene la capacidad de afrontar este tipo de situaciones, pero que hay niñas trans que pasan por lo mismo y es ahí donde hay que protegerlas, porque pueden estar en sociedades machistas.

"Ese tipo de comentarios incitan al odio y a la violencia", dijo.

Además, recordó que en México es un delito llamar por su nombre de nacimiento a una persona que tiene una identidad de género distinta con la que llegó al mundo.

Tras las declaraciones de Natalia Téllez Horacio Villalobos le respondió vía Twitter: "¿Transfóbico yo? ¡Nunca! Si algo he hecho es defender la diversidad y he luchado en contra de la homofobia y la transfobia en las empresas en las que he laborado, al igual como hice en las distintas giras que hicimos juntos en ´Desde Gayola´ y principalmente en la vida. A las pruebas me remito. Que haya tenido problemas con una persona que coincidentemente es trans es otra cosa. Eso no me hace ´transfóbico´ como lo afirmas. Tú conoces sólo una versión de la historia. La que seguramente te contó Alejandra Bogue", resaltó el conductor de "Venga la alegría", quien tras el hecho ha sido apoyado por personalidades como Laura Zapata y Mónica Garza.

"En primer lugar, hace años que no me refiero a ella en ninguno de los espacios en los que trabajo. Esto a pesar de los ataques que he recibido por su parte recientemente, como por ejemplo un video que subió en Facebook. Yo le di un lugar cuando trabajábamos en Telehit, conseguí que ocupara el puesto de coordinadora de vestuario y así como a ella, a otras personas ´trans´ que trabajaban con nosotros las defendí cuando alguien las atacaba, estuve ahí para dar la cara y apoyarlas. ¿Estuviste tú? Por si no lo sabes, no fue fácil. Como, por ejemplo, cuando acabé yo solo en ´Derechos Humanos´ porque la habían agredido en un vuelo de Mexicana de Aviación".

Escribió Horacio que Alejandra durante el tiempo que estuvo en "Desde Gayola" puso en riesgo el trabajo de todos, "por sus adicciones y comportamientos erráticos. Yo le pedía constantemente a la compañía que sí tenían vicios se controlaran, ya que éramos un grupo vulnerable. Por lo cual debíamos ser siempre profesionales y no provocar ningún escándalo dados los niveles de homofobia y transfobia que había en México en los inicios de los 2000s. Ella hizo caso omiso. Desafortunadamente o afortunadamente varios de esos incidentes donde puso en riesgo nuestro trabajo, fueron de mí (conocimiento) cuando ella renunció, supuestamente por estar agotada de tanto trabajo".

Sí dijo que en la compañía todos se llevaban fuerte y "nos hacíamos bromas pesadas constantemente, TODOS, incluida ella. Tan pronto salió del programa y tuvo la oportunidad empezaron los reproches. Nunca me he quedado callado y respondí. Claro, hice bromas (que ahora son poco menos que un crimen) pero respondí a la altura de lo que ella decía. También afirmas que yo le robé los personajes. No es verdad, los personajes los escribí junto con mis compañeros, les di un formato y los trabajé. Tanto así que cuando renunció firmó voluntariamente un documento estando de acuerdo que no podía lucrar con el trabajo de años de nosotros. Ella los interpretó, nada más, así que te invito a que demuestres tu dicho".

Asimismo, Horacio Villalobos le reprochó a Natalia que tal vez la homofóbica es ella. "Finalmente, si a estas nos vamos, podría pensar que tus ´dichos´ son producto de homofobia hacia mi persona, incluidos por tu amistad, por alguien que traicionó mi confianza y mi amistad. Si tanto me odia Alejandra Bogue ¿por qué intentó contactarme hace dos años para hacer las paces? Ves @Natalia_Tellez, infórmate antes de acusarme de esas bajezas. Por cierto. No arrobé a #AlejandraBogue porque me tiene bloqueado, yo a ella no. Finalmente, ¿por qué promover un linchamiento hacia mi persona? ¿Eso sí es cool? @Natalia_Tellez".

Horas después, evidenció que la conductora lo bloqueó de Twitter. "A un ataque que recibí en televisión, yo respondí con argumentos a través de mi cuenta de Twitter. Resulta que ´Los argumentos´ de la persona que me injurió son bloquearme. Lo comparto no para victimizarme, sino para dejar claro de qué estamos hechos cada quien".

Natalia Téllez, ya no declaró más después de su participación en el programa y Alejandra Bogue ha estado retuiteando mensajes en apoyo a ella y a Natalia, y haciendo evidente que también hay una relación tensa entre ella y su ex compañera de trabajo "La Supermana", quien es amiga y colaboradora de Horacio.

A un ataque que recibí en televisión yo respondí con argumentos a través de mi cuenta de Twitter. Resulta que "Los argumentos' de la persona que me injurió son bloquearme. Lo comparto no para victimizarme, sino para dejar claro de qué estamos hechos cada quien. pic.twitter.com/Z9BEo8UkIC — Horacio Villalobos (@Horacitu) March 15, 2021

(Azucena Uribe)