Tras 4 años, Juanpa Zurita entregó todas las casas a damnificados por sismo 19S

El youtuber Juanpa Zurita se convirtió en uno de los influencers más polémicos luego de que en 2017 creara "Love Army México", con el objetivo de construir casas para los damnificados del sismo del 19 de septiembre, mismo que le generó señalamientos y acusaciones sobre un supuesto fraude.

Cabe señalar que el influencer fue fuertemente criticado varias veces por presuntamente haber engañado a los afectados ya que dos años después solo había entregado una parte de las casas que había prometido.

Pero al parecer Juanpa Zurita decidió poner punto final a los dimes y diretes, pues cumplió con su compromiso con "Love Army México" y entregó todas las casas, cuatro años después.

Fue a través de sus redes sociales en donde el influencer Juanpa Zurita anunció que cumplió.

"Tenía 21 años cuando surgió la idea de creer que con el internet podríamos generar un cambio en la vida real", escribió Juanpa Zurita en su anuncio.

Explicó que cumplir con lo prometido le llevó más tiempo de lo esperado, pero que está satisfecho por lo logrado.

"Jamás pensé que dedicaría más de tres años de mi vida en hacer esto. Pero las cosas bien hechas toman su tiempo", externó Juanpa Zurita.

En este sentido, aclaró que, aunque ha tenido muchas críticas durante este proceso, esto le ha dejado muchas enseñanzas.

Acusó a los medios de atacarlo. Juanpa externó que este proyecto se volvió muy mediático.

"Vaya curva de aprendizaje, vaya momentos tanto de amor como de desesperación. De alguna forma, este proyecto se convirtió en el más mediático del sismo y a pesar de que es una obra extraordinaria de arquitectura, construcción y tejido social, los medios no dejaron de atacar porque aseguraban tener una nota que generaba clicks y meter anuncios. No les mentiré, fue un proceso duro. Es la primera vez en mi vida que no puedo tener control completo de un proyecto porque involucraba a mucha más gente", escribió el influencer.

En este sentido, comunicó que en este proyecto estuvieron involucrados:

"Arquitectos, planos, cimentación de suelo, rediseños, atrasos, lluvia, materiales, las familias, la constructora, tiempos".

Pese a todo, Juanpa Zurita aclaró que siempre todo lo hizo con el corazón:

"Siempre estuvo el camino fácil de replicar casas, de no involucrar a la comunidad, de darle todo a una fundación y quitarse ese peso de encima".

Finalmente, Juanpa Zurita aseguró que al hablar con lor involucrados de las casas, el ruido se apaga.

"Esta inocencia de Juanpa de 21 años lo llevó a creer que si podía reconstruir una comunidad. Y en eso momento él no sabía que esa sería su mejor ventaja, ver un mundo lleno de "Si´s" cuando la sociedad está llena de "No´s".

"Hay veces que uno se envuelve en tanta negatividad que se olvida de los motivos reales por los cuales toma este tipo de decisiones. Y cada vez que voy a Ocuilan y platico con las familias, cada vez que me siento a comer un tlacoyo, cada vez que quieren enseñar cómo han adornado sus casas, absolutamente todo el ruido se apaga y te das cuenta de lo que se logró. Que no sólo hay una casa, si no la energía y actitud de las familias se tornó positiva, se abrió un mundo de posibilidades para Ocuilan y ver esa felicidad reflejada en cómo se desenvuelven cuando platican contigo te llena de propósito", concluyó el famoso.

Junto a este mensaje, Juanpa Zurita compartió varias imágenes en donde aparece con las casas entregadas y familias que se vieron beneficiadas.

