Tras críticas, Andrea Legarreta se disculpa con Nath Campos

Les podría inventar cualquier cosa, pero tienen toda la razón. Solamente quiero decirles que no era mi intención poner en duda su declaración, yo dije ´a ver, ojo, esto no significa que no pueda suceder, esto no significa que no sea así, yo no estuve presente´, eso también lo dije, y así es, me parece que es una situación terrible y que no tienes que estar presente para creer o no creer. Simplemente si ella lo está declarando como lo está declarando, lo que yo tengo que hacer como mujer es apoyar y que esto llegue a las máximas consecuencias y que se aclare por los dos lados esta situación, expresó la conductora en el video de casi siete minutos que compartió en su cuenta de Instagram.