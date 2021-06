Tras denuncias de abuso, Daniela y Aislinn se lanzan contra Ricardo Ponce

Me da un beso, me empieza a llevar a lo que yo pensé era una habitación, pero luego vi que eran unas oficinas y ahí se bajó los pantalones, se sentó en una silla y me dijo: ´chúpamela´. Yo estaba un poco en shock. En resumen, no hubo más que el sexo más burdo de mi historia, donde Ricardo no llevaba su celular y decía: ´deberíamos grabar esto´, y yo no lo hubiera permitido, pero pensé: ´¿este es el hombre que vende webinars sobre energía sexual? ¿esto pasa cuando corres del amor?, contó.