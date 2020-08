Tras intento de censura, Molotov no modificará canciones ni portadas

Tras el intento de censura que se desató en redes sociales por la portada de su primer álbum, "¿Dónde jugarán las niñas?"; la banda mexicana de rock Molotov, manifestaron su respeto por la libertad de expresión, pero aclaró que no modificarán sus canciones ni las portadas de sus discos. La banda ha tenido una historia llena de luchas y contrastes, sobre todo de ir en contra de la censura y la crítica a sus contenidos audiovisuales.

¿Ustedes se imaginan lo que pasaría si este disco hubiera sido publicado en esta época de la generación de cristal? pic.twitter.com/yqU96C6avD — JotaC43 (@JotaC_43) July 17, 2020

Cabe mencionar que el intento de censura se dio hace un par de semanas, cuando se desató una vez más la polémica, ahora en Twitter por la portada de su disco "¿Dónde jugarán las niñas?" que salió en 1997, mismo año en que también escandalizó por las letras de sus canciones y por la portada que volvió a ser juzgada 23 años después.

Nos sorprendió, porque pensamos que ese disco ya había cumplido su ciclo de vida; ese disco sí tuvo grandes reacciones en contra, la censura fue la principal y hasta el gobierno se involucró; también la gente que vendía discos y las tiendas estaban en contra de la portada y del contenido de las canciones. Hoy vemos estas reacciones y nos da la impresión de que la gente, en vez de que avanzar, retrocedió. Creo que hay cosas bien importantes ahorita para analizar, criticar y cuestionar, pero de repente se cuelgan en un disco que ya fue... ¡Gracias por la promoción gratuita!, reflexionó Paco Ayala, integrante de Molotov.

El músico añadió: "ahora otra vez lo revivieron, pero creo que hay cosas más importantes que estarse fijando en esas cosas, pero es libertad de expresión, al que no le guste puede despotricar lo que quiera. No se puede desgrabar el disco, ni desborrar las portadas del disco, no puede modificarse algo que ya existe. Lo que sí puedes hacer es no escucharlo si no te gusta o no ver un contenido si no es el adecuado para tu moral; al final Molotov siempre libra la censura".

No vamos a cambiar nada, porque es nuestra historia, así está hecho y a quien le gusta qué chingón, y la gente que no, también se le agradece, porque pensamos que ni nos conocían, y ahora ya nos conocen. No nos genera ninguna preocupación, porque la historia de la banda está hecha en los discos y no van a dejar de existir. Hay otras cosas más importantes para hacerla de pedo.

Por lo pronto, Micky Huidobro, Tito Fuentes, Randy Ebright y Paco Ayala ofrecerán un concierto en vivo digital en el que tocarán el disco completo de Con todo respeto (2004), así como covers y adaptaciones de clásicos en el ciclo Irrepetible que programa Ocesa.

En este disco en particular, Con todo respeto, creo que la mitad de las canciones nunca se tocaron, ni siquiera se montaron. Es un show vivo dentro de un foro, pero sin lo más divertido que es la gente. Para el rock es bien raro, porque de retroalimentación es con mentadas de madre, de la gente brincando, volando, bailando... si puede ser mega frío todo, acabaremos de tocar y habrá un silencio, así que les diremos a los cuates del staff que ellos aplaudan para no sentirnos tan solitos [risas].

LOS PROYECTOS DE MOLOTOV

Había­mos decidido parar para descansar este 2020 y hacer un disco, ahora ha habido tiempo de sobra para analizar y estar con la familia. Pensamos que esto (pandemia) sería un corto tiempo, aún no sabemos si lanzaremos el disco este año, pero posiblemente arranque­mos con algunos sencillos, porque no sabemos cuándo podremos contactar a la gente en conciertos, explicó Paco Ayala

INDUSTRIA DE LA MÚSICA TRAS LA PANDEMIA

Molotov apoya la reactivación de conciertos online porque es una manera de apoyar al staff: "Hoy más que nunca aparecen esas versiones streaming, en este caso Irrepetible, qué chingón ser parte de esta nueva experiencia".

LA FAMILIA

Muy raro estar en casa todo el día, obviamente todos ayudando en la casa, porque tengo tres hijos (dos niñas y un niño). Por fin estuve en los tres cumpleaños, y en el mío [risas]. La convivencia familiar también tiene sus altibajos, el encierro nos pega a todos y en los niños más, concluyó.

¿CUÁNDO SERÁ EL CONCIERTO VÍA STREAMING?

23 de agosto, 19:30 horas concierto digital en vivo. Boleto: 170 pesos en www.ticketmaster.com.mx

(Imelda Téllez)