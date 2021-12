Tras polémicas, Carlos Muñoz anuncia su retiro de redes sociales

Hace unas horas Carlos Muñoz anunció su retiro de redes sociales con un mensaje en el que explica que "no estamos obteniendo la respuesta que ustedes y yo necesitamos para seguir adelante".

Con un video en su cuenta oficial de Instagram, Carlos Muñoz detalló que hará "un alto en el camino y ver hacia dónde queremos transitar", indica al referir que parte de la intención de sus redes y medios de comunicación era brindar herramientas para demostrar que sí se puede emprender.

En su comunicado, Carlos Muñoz explicó que "Después de un tiempo trabajando en mi lenguaje, en los tonos de mis videos y su contenido, puedo ver claramente que no estamos obteniendo la respuesta que ustedes y yo necesitamos para seguir adelante"

"Por lo mismo decidí separarme un tiempo de las redes, tiempo de introspección que usaré para rodearme de mi familia y las personas que siempre me han inspirado a crecer y reinventarme una vez más", añadió Muñoz al resaltar su agradecimiento a su equipo de trabajo.

"Mi gran equipo de liderazgo, a quienes agradezco su infinito apoyo, seguirán operando de manera regular en las empresas, que están a su completo servicio. No sé cuando regresaré, pero cuando lo haga será para mantenerme al servicio de ustedes, lo cual siempre ha sido el propósito desde un inicio. Gracias por todo, hasta pronto", finaliza en el breve texto que también sumó a su video de despedida de redes sociales.

Entre las polémicas más recientes de Carlos Muñoz está la ocurrida en el pasado mes de octubre, cuando en una conferencia hizo referencia a uno de los meseros que atendían su evento: "no tiene hambre", al considerar que el trabajador en atención en alimentos y bebidas, no tenía el interés de mejorar su condición al no estar tomando su conferencia. Este suceso ocasionó una ola de críticas negativas a Carlos Muñoz, pues principalmente, los usuarios de redes sociales consideraron que las palabras del "Master" fueron humillantes y clasistas hacia el mesero.

¿Quién es Carlos Muñoz?

Carlos Muñoz se abrió paso en el mundo del sector inmobiliario y con su perspectiva de emprendimiento ha brindado conferencias y talleres inversivos sobre las herramientas y métodos para emprender negocios, además de ser impulsor de las empresas 4S Real Estate, en consultoría, y el Instituto 11, de enfoque similar.

Otro momento que viralizó a Muñoz, fue el debate que tuvo con Diego Ruzzarin, charla en la que ambos creadores de contenido digital discutieron sobre sus formas de explorar el emprendimiento.

Conforme el encuentro avanzó, Diego Ruzzarin expuso los desacuerdos que tiene con Carlos en la forma en la que éste promueve el emprendimiento. Tras el debate, el público consideró que Diego había ganado con argumentos sus charlas y había dejado al descubierto la poca credibilidad y conocimiento del llamado "Mente de tiburón".

(Azucena Uribe)