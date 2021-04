Trejo aclara que no filtró polémico video de Adame, le hubiera gustado

Trejo aclara que no filtró polémico vide...

Nuevamente Carlos Trejo está en el ojo del huracán tras ser señalado por Alfredo Adame como autor de la filtración de un video en donde supuestamente el aspirante a la alcaldía por Tlalpan decía que se iba a robar el dinero de campaña, ahora el ex cazafantasmas arremete contra él también actor.

Después de que la tarde de ayer se filtrara un polémico audio en donde supuestamente Alfredo Adame, aspirante a la alcaldía por Tlalpan, estaría hablando sobre su partido político (Redes Sociales Progresistas) y diciendo que "nos dan 40 millones de pesos, que de esos 40 nos chingamos 25", cientos de personas reaccionaron, entre ellos Carlos Trejo con quien tiene un riña desde hace varios años.

Cabe señalar que Alfredo Adame culpó a Carlos Trejo, Luis Alberto Ordaz y Pablo Mendizabal por "manipular y editar la grabación", alegando que se trataba de una manera de desprestigiar a su imagen y a su campaña, ya que anteriormente había tenido roces con ellos.

Al respecto, Carlos Trejo, antiguo "cazafantasmas", se declaró inocente por la publicación de la grabación; sin embargo, señaló que "le hubiera gusta ser quién filtró dicho contenido, ya que se debe desmantelar a delincuentes y barbajanes".

Cuidado con esto, NO voten por los partidos satélites de Morena porque es entregarle el país al Macuspana. #VotoUtil2021 pic.twitter.com/4LkN9ULFQS — Pokemon Capitalista! ?? (@MagnatePikachu) April 5, 2021

"A mí realmente no me interesa la opinión que pueda decir un delincuente y barbaján, yo creo que son patadas de ahogado, no le quedó otra más que tratar de sacársela de la manga para según él tratar de limpiar su asquerosa imagen", comentó.

Asimismo, Alfredo Adame detalló que el audio no debe pasar desapercibido, sino que debe llegar a Fiscalía del Instituto Nacional Electoral y de ahí a la Fiscalía General de la República, ya que las palabras que se escuchan por parte de Adame son fuertes declaraciones incluso hacia la imagen del Presidente de México.

"Esa es la consecuencia de andar queriendo meter actores, luchadores, a la política cuando la realidad es que esta gente no sirve para esto; el país se debe dirigir con cerebro, corazón, con ganas de ayudar, no de venir a robar, que es de lo que ya todos estamos hartos".

