Tremendo pleito entre Vanessa y Lolita Cortés en "Las estrellas bailan en Hoy"

Tremendo pleito entre Vanessa y Lolita C...

Reiteradas veces, Lolita Cortés pidió a Vanessa Arias que ya no volviera al reality show porque percibía que no se ha comportado de la forma más profesional (FOTOS TOMADA DE VIDEO)

El programa "Las estrellas bailan en Hoy" ya está dando de qué hablar, anteriormente las peleas eran protagonizadas por Laura Bozzo, pero en su lugar llegó Vanessa Arias, quien no está dispuesta a dejarse ofender por Lolita Cortés y por eso armaron tremendo pleito en plena emisión en vivo.

Es que es bien sabido que desde que comenzó la competencia, a la "jueza de hierro" no le agradó en lo absoluto el estilo de baile de la actriz, la criticó no solo por bailar descuadrada, también por no tener porte o presencia, además la ofendió al señalar que "parecía un zancudo".

En aquel momento, Lolita Cortés compartió este comparativo que desmoronó a Vanessa, quien en su momento rompió en llanto por la forma en la que la bailarina de teatro musical se expresó de ella; y desde entonces el acoso no ha parado.

Reiteradas veces, la jueza pidió a Arias que ya no vuelva al reality show porque percibe que no se ha comportado de la forma más profesional y tampoco ha tenido muy buenos momentos en el escenario; pero fue hoy cuando la actriz no toleró más insultos.

LA DEFENSA DE VANESSA ARIAS ANTE LOS INSULTOS DE LOLITA CORTÉS

Debido a que la actriz tiene una lesión cervical, su compañero Eduardo Rodríguez tuvo que bailar con Raúl Coronado, ante este cambio de dupla, Lolita Cortés reaccionó con emoción, puesto que indicó que ese es el tipo de dinámica que le gusta presenciar en el escenario; "mucho mejor que la señora", apunto.

Ante este comentario y claramente molesta, Vanessa Arias decidió rebelarse y lanzó algunas fuertes declaraciones:

Yo nada más quiero decir que respeto profundamente a Lola Cortés, pero quiero recordar que el 80% de los mexicanos no somos atletas de alto rendimiento, son personas como yo, con sueños e ilusiones y con derecho a soñar, indicó.

A la pista de #LasEstrellasBailanEnHoy llega @EduardoRodrigez en compañía de @Raucoronado quien apoyó en el lugar de #VanessaArias ¿Qué te pareció su presentación? pic.twitter.com/4cP4YXds63 — Programa Hoy (@programa_hoy) October 14, 2021

La actriz se quejó debido a que se siente ofendida porque presuntamente Lola Cortés ha hablado sobre ella fuera del foro; ante esto, Lolita decidió responderle exigiéndole profesionalismo porque es una mujer privilegiada que puede aparecer a cuadro.

"La verdad es que Lola habla de huevos y no se retracta de sus declaraciones, "an sory for yu", "Lo único por lo que veo éste programa es por Lolita Cortés", "Más pleitos así por favor JAJAJA", "La verdad Lolita tiene razón JAJAJAJ Vanessa diciendo que está lastimada y ahí anda bien campante para allá y para acá", comentaron.

(Imelda Téllez)