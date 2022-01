Tristan Thompson pide perdón a Khloé Kardashian tras aceptar infidelidad

El jugador de baloncesto Tristan Thompson engañó a Khloé Kardashian muchas veces, una de esas con quien fue mejor amiga de Kylie Jenner, Jordyn Woods con quien tuvo a un bebé del cual negaba ser padre, hasta ahora.

Luego de que Maralee Nichols demandara a Tristan Thompson por manutención, el basquetbolista admitió haberle sido infiel a Khloé Kardashian, sin embargo, se rehusaba a aceptar ser el padre del pequeño.

A través de las historias de su cuenta de Instagram, el deportista tomó la responsabilidad de sus actos y reveló los resultados de paternidad junto a una disculpa a la mamá de su hija True.

"El día de hoy los resultados de la prueba de paternidad revelaron que soy padre del hijo de Maralee Nichols. Tomo completa responsabilidad de mis actos. Ahora que la paternidad ha sido aclarada estoy dispuesto a amigablemente criar a nuestro hijo", escribió.

Pero eso no fue todo, pese a que negó por mucho tiempo su infidelidad, luego de aceptar su paternidad, Tristan lanzó una disculpa a Khloé Kardashian asegurando que ella no se merecía todo por lo que él la hizo pasar.



"Khloé, no te mereces esto. No te mereces el dolor de cabeza y la humillación que te he causado. No te mereces la forma en la que te he tratado estos años. Mis acciones definitivamente no se alinean con cómo te veo. Te respeto y te amo muchísimo, a pesar de lo que puedas creer. Otra vez, realmente lo siento", agregó Thompson.



