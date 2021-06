¿Tú eres gay?: Hija de Edwin Luna lo cuestiona sobre sus preferencias sexuales

La hija de Edwin Luna lo cuestionó sobre sus preferencias sexuales, luego de que el cantante fuera blanco de críticas y comentarios por aparecer con pelucas o vestido de mujer. Ahora, el vocalista de "La Trakalosa de Monterrey", se sinceró al respecto en una entrevista en el programa "Pinky Promise" con Karla Díaz de JNS.

Edwin Luna comentó cómo reaccionó cuando su hija de 8 años de edad, le preguntó sobre su orientación sexual, los comentarios llegaron hasta a ella a pesar de que el cantante trata de cuidar a sus pequeños de la exposición en redes sociales.

'Un día llegué a la casa y me dice mi hija, tiene 8 años, ´¿puedo platicar contigo?´ Yo le dije que ´sí, ¿qué pasó?´ Es curioso porque creo que es algo fuerte que tu hija te lo diga, comentó Luna.

Edwin continuó explicando cómo es que había surgido esa duda enn su hija: "Me dice, ´es que en el reportaje dicen que tú eres gay. Yo quiero que me lo digas´; le digo, ´ah caray, ¿por qué dices eso mijita?´ y ya me dice, ´es que dicen en el reportaje que tú traes aretes y que tu pelo´'', explicó.

El cantante tuvo que explicarle a su pequeña hija que no era gay.

Yo le contesté, ´mira, yo soy así porque esto y esto´, me dice, ´¿Estás seguro?´ Y le dije, ´claro´. Ya más relajado sobre la intensa plática que tuvo con su hija por dicho tema, bromeó y dijo, 'sí me ha tocado cada cosa, que digo ´wow´'. Así contó las difíciles preguntas que le han llegado a hacer sus hijos.

Edwin mencionó que otro tema que le han reprochado son sus hijas es que en redes sociales o en la televisión ven que supuestamente quiere más a una que a otra, por lo que también ha tenido que lidiar con ello.

'A mis hijos sí les ha afectado un poco (la exposición mediática), sí me ha tocado que mi hija mayor de pronto si llega a la casa y me dice, ´oye papá, vi que salió en tal programa (su hermana) y por qué yo no salgo contigo? Entonces en ese tipo de cosas sí es complicado', reveló.

Para finalizar, Edwin Luna explicó cómo cambió su papel de padre con la pandemia: ''Yo creo que este año maduré más que los años pasados porque estar con mis hijos todos los días, todo lo que te preguntan, todo lo que te dicen, todo lo que se enteran y es complicado''.

(Imelda Téllez)