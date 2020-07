Tunden a Bad Bunny tras ser nombrado "Compositor del Año" por la ASCAP

Tunden a Bad Bunny tras ser nombrado "Co...

La Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores está celebrando su premiación anual a través de redes sociales, así ha anunciado a los ganadores, pero uno de sus reconocimientos más polémicos fue que nombraron a Bad Bunny como "Compositor del Año".

De acuerdo con Milenio, desde el martes 7 de junio hasta el jueves 9, la ASCAP está anunciando a los ganadores de sus premios, así han sido reconocidos Romeo Santos, Daddy Yankee, Belinda, Sebastián Yatra, Anuel AA, Billie Eilish, Karol G, Natti Natasha y Natalia Lafourcade, Lunay, Piso 21 más.

Pero el reconocimiento más criticado es el de Bad Bunny a quien le han llovido críticas por ser nombrado compositor del año.

La música Latina – tu música – es una de las más populares en el mundo. Esto es así porque sus ritmos, su pasión, honestidad y el profundo amor por sus tradiciones y el don de traspasar barreras nos hablan a todos por igual – no importa el lenguaje que hablemos", dijo el presidente de ASCAP, Paul Williams, en un comunicado.

La ASCAP reconoció a Benito Antonio Martínez Ocasio por el éxito de varios temas de su álbum "X100PRE", su álbum "Oasis" que lanzó en colaboraciones con J Balvin y el éxito del tema "No me conoce" con Jhay Cortez. Pero internautas no lo tomaron de la mejor manera y reaccionaron con memes y críticas contra "el conejo malo".

Mi cara al ver que Bad Bunny es elegido como el mejor compositor del año. pic.twitter.com/DFuzaoU3eU — Javier Chavero (@javierchb) July 7, 2020

Bad Bunny fue elegido como el compositor del año... pic.twitter.com/F7VfGQZJME — LaCarteleraMx (@LaCarteleraMX) July 8, 2020

No se la pierdan, parte de la letra de una de las canciones de Bad Bunny ganador del galardón COMPOSITOR DEL AÑO.... El mundo está en franca decadencia, el talento, el arte, los méritos, la belleza, la descendencia y demás valores los están desapareciendo debemos rescatarlos pic.twitter.com/iWc8jUXSPM — fita rocha (@otrachucky) July 8, 2020

(Aline Núñez)