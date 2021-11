Tunden a Chris Pratt y piden sea cancelado por supuesta indirecta a Anna Faris

Aunque muchos aseguraron que no había nada malo con el comentario de Chris Pratt, otros aseguraron que fue bastante desconsiderado con su ex esposa (FOTO TOMADA DE IG @prattprattpratt)

Tunden en redes sociales a Chris Pratt, piden sea cancelado por supuesta indirecta a su ex pareja Anna Faris. El actor popular en todo el mundo por su papel de Star-Lord en la saga de Marvel Guardianes de la Galaxia, está en el ojo del huracán debido a un mensaje que publicó en su cuenta de Instagram.

El actor estadunidense subió una foto a su cuenta de Instagram, en la que aparece junto a su actual esposa, Katherine Schwarzenegger, el texto con el que acompañó dicha imagen fue lo que generó la polémica. Pratt señaló que ambos (él y Katherine) tiene una "hija hermosa y saludable", el comentario fue tomado por miles de internautas como una indirecta para Anna Faris y el hijo que tuvo con ella, quien nació prematuro y enfrenta varios problemas de salud.

EL POLÉMICO MENSAJE DE CHRIS PRATT EN INSTAGRAM

Chicos, de verdad, ¡miren cómo me mira! Quiero decir, ¡encuentren a alguien que los mire así! ¿Saben? Nos conocimos en la iglesia. Ella me ha dado una vida increíble, una hija hermosa y saludable, mastica tan fuerte que a veces me pongo auriculares para no escuchar, ¡pero eso es amor!.

"Ella me ayuda con todo. A cambio, periódicamente, abro un frasco de pepinillos. Ese es el trato. Su corazón es puro y me pertenece. Mi mayor tesoro junto a mi tarjeta Ken Griffey Jr Upper Deck Rookie. Su cumpleaños es en unas seis semanas. Entonces, si no le consigo nada, le diré que mire esta publicación. Te amo cariño", agregó.

LAS REACCIONES EN REDES SOCIALES:

Alguien que le recuerde a Chris Pratt que Anna Faris lo quiso aún cuando estaba desempleado, deprimido y gordo. — dubhetina (@Dubhetina) November 5, 2021

Yo, cuando leí la mamada que escribió Chris Pratt.



P.D.: Anna Faris es una reina y su hijo, un guerrero.



Chris "culero" Pratt NO LES LLEGA NI A LOS TALONES. pic.twitter.com/5YQiv444ED — Idril's Eureka bakery shop (@justidrilthings) November 5, 2021

Tienes un hijo con tu ex mujer, Anna Faris, que desgraciadamente el chico desde muy pequeño sufre problemas de salud y no se te ocurre otra cosa que subir un post con tu nueva mujer y recalcar que te ha dado una hija súper sana. Sabía que Chris Pratt era gilipollas pero no tanto. https://t.co/3AWEF48KAV — La Wachi ?? (@MaryWachi_) November 4, 2021

Entonces por tener un hijo con problemas de salud, no se puede agradecer que tienes otro hijo sano? ??

Les ofende personalmente la vida de una persona que no conocen y que ni sabe que existen??

Qué ganas de complicarse la existencia. — Mimo (@lnNymphe) November 4, 2021

(Imelda Téllez)