Tunden a Ivonne Montero por usar dióxido de cloro contra covid-19

La actriz Ivonne Montero respondió a las severas críticas que recibió de parte de los medios de comunicación y usuarios de redes sociales luego de revelar que se sometió a un tratamiento con dióxido de cloro para tratar los síntomas que le provocó la covid-19.

En una transmisión en vivo que hizo a través de su cuenta de Instagram, Ivonne Montero habló de su experiencia al padecer el nuevo coronavirus, visiblemente mejorada la actriz contó que ya se siente mejor.

FAMOSOS QUE HAN ROTO SUS LAZOS FAMILIARES

Me siento muy bien, me veo muy bien ya y estoy muy agradecida con todos ustedes por todas sus bendiciones, por todo su cariño, por los deseos positivos de pronta salud. Gracias a Dios nos encontramos muy bien". Ivonne Montero se refirió principalmente en el video al uso del dióxido de cloro contra el covid-19, método que ella decidió usar para poder recuperarse.

El tratamiento con dióxido de cloro no está respaldado por estudios científicos, ni es recomendado por expertos de la salud. Sin embargo, en redes sociales ha ganado popularidad como tratamiento para la prevención y los síntomas que provoca el virus de la pandemia.

Vi por ahí que hubo malos comentarios de mi manera de mostrarles el cómo logré salir de esta cuestión que me aquejó. Me da tristeza y me sorprende demasiado porque estamos hablando de un proceso que salva vidas.

La actriz recalcó que ella tomó la decisión de consumir dióxido de cloro ya que se informó sobre el tema.

Hay mucha restricción con respecto a este procedimiento que fue por el que yo salí avante, cada quien va a tomar las decisiones. Estoy documentada e informada por eso tomo las decisiones que tomo.

La ex pareja de Salvador Zerboni contó los síntomas que presentó, además que se realizó pruebas PCR, las cuales dieron un resultado negativo.

Vi medios de comunicación que están mal informando de que yo estoy sugiriendo y no estoy sugiriendo nada. Empecé a tener unos síntomas que duraron una semana: fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor del tórax, de los globos oculares. En toda esa semana me practicaron pruebas PCR y todas salían negativas teniendo yo síntomas.

Tras una semana, la actriz se volvió a realizar una prueba PCR, en esta ocasión dio positivo.

SE ACABÓ EL AMOR, JENNIFER LÓPEZ Y ALEX RODRÍGUEZ SE SEPARAN

"Hasta después de una semana empiezo con malestar pulmonar, me hacen tomografía y me hacen una prueba más PCR que sale positiva. En todo este tiempo el bicho me atacó y empezó a crecer, para cuando me doy cuenta que era positiva ya tenía daño pulmonar y empiezo con el tratamiento (dióxido de cloro)". Ivonne Montero aseguró que tras varios días de tomar dióxido de cloro se recuperó y sintió una mejora en los síntomas.

"Durante cuatro días estuve con este proceso y al quinto amanecí al cien, quiero decir que dolor de cabeza adiós, fiebres adiós, dolor de cuerpo desapareció. Las PCR dieron falso negativo tal vez porque la carga viral no estaba tan presente en mi cuerpo, no la alcanzaba a detectar".

Por otra parte, Ivonne Montero, quien en su publicación etiquetó a Univisión y al programa Ventaneando, le mandó un mensaje a los medios de comunicación. "Me da mucho pesar que medios de comunicación hayan tachado de mala práctica al hablar de este tema, pero no es un tema escondido, se sabe de él, mucha gente lo conoce.

En todo este tiempo de mi enfermedad, estuve acompañada y asistida por doctores y ninguno me dijo que suprimiera el tratamiento que llevaba". Ivonne Montero mencionó que a pesar de que ya se siente mejor y la mayoría de los síntomas que presentaba ya desaparecieron, está en un tratamiento por el daño que sufrieron sus pulmones.

Estoy bien, sana, estoy viva y eso es lo más importante. Es un pesar que aceptemos esto que nos está aniquilando y no podamos aceptar que hay alternativas de sobrevivencia. Estoy respirando mucho mejor, tengo mi tratamiento para la recuperación pulmonar, tengo mis terapias y estamos a poco tiempo de volver al trabajo.

NO MÁS "BEBECITA", KAROL G Y ANUEL AA TERMINAN SU ROMANCE

Para finalizar el video, la actriz volvió a dirigirse a los medios de comunicación, ya que algunos la criticaron por el hecho de consumir dióxido de cloro. "Si no tienes nada bueno que decir como medio de comunicación no lo digas porque también al no estar informado desinforma".

Con información de Milenio.

(Aline Núñez)