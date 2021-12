Tunden a Kunno por declararse pansexual y después arrepentirse, el pasado 28 de diciembre durante la celebración del "Día de los inocentes" en México, el polémico creador de contenido aseguró, en sus redes sociales, que se identificaba como una persona pansexual, pero poco tiempo después se retractó y como era de esperarse sus declaraciones desataron críticas en su contra debido a que algunas personas aseguraron que solo quería llamar la atención.

Fue a través de sus historias de Instagram, donde Kunno le contó a sus seguidores que supuestamente se identificaba como "una persona pansexual", ya que desde hace algunos meses se encontraba: "experimentando otros gustos y cosas diferentes", esto a pesar de que en más de una ocasión se ha declarado homosexual.

De primera intención parecía que Kunno estaba contando algo muy personal a sus seguidores y se pronunció sobre si en algún momento lo verían saliendo con una mujer. Finalmente el influencer dijo que todo se trataba de una broma: "Así es la vida, venimos a amar, disfrutar y también a divertirnos ¡Feliz día de los inocentes!", señaló entre risas el tiktoker regiomontano.

Posteriormente, el polémico influencer mexicano pidió a sus seguidores y detractores no cancelarlo por emitir dichos comentarios, sin embargo, esto no sucedió y varios usuarios no tardaron en criticarlo: "No le hagan caso, es el mismo que cree que lo van a elegir para el Super Bowl", "Qué envidia le tengo a Kunno, a él le pagan por humillarse y yo me humillo gratis", son algunos comentarios que se pueden encontrar en Twitter.

Asimismo, en lugar de pedir una disculpa pública tras ofender a una sección de la comunidad LGBTQ+, el intérprete de "Tal vez no", al darse cuenta de que nuevamente se había convertido en tendencia en redes sociales, compartió otro mensaje en su cuenta de Instagram.

"Yo diciendo que a partir del 1ero de enero seré alguien sereno, tranquilo y estaré fuera de problemas", redactó sobre su video.

Cabe señalar que la pansexualidad se define, según el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), como la: "Capacidad de una persona de sentir atracción erótica afectiva hacia otra persona, con independencia del sexo, género, identidad de género, orientación sexual o roles sexuales, de esta manera como la capacidad de mantener relaciones íntimas y/o sexuales con ella".

¿QUIÉN ES KUNNO?

Durante el último par de años, Kunno se ha convertido en una de las figuras más polémicas de Internet. Ganándose el amor de muchos a través de plataformas como TikTok, pero también acumulando detractores de gracias a sus escándalos.

En el 2020, el tiktoker llegó a la fama gracias a una popular caminata que realizaba en videos dentro de la plataforma, y aunque ganó la atención de celebridades del mundo del espectáculo gracias a aquellos videos virales, hoy en día ya no se considera un creador de contenido, ni "influencer", sino un verdadero artista.

(Imelda Téllez)