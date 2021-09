Tunden a Manuel Mijares por comentario misógino a Lucero en "El Retador"

El pasado domingo 29 de agosto durante el programa de "El Retador", llamó la atención un comentario de Manuel Mijares que algunos periodistas y críticos lo calificaron de misógino.

Recordemos que el programa de Televisa producido por Rubén Galindo tiene una audiencia de 2 millones 150 mil espectadores, fue por eso que Manuel Mijares se volvió tendencia rápidamente.

¿ENRIQUE "EL PERRO" BERMÚDEZ FUE EL CREADOR DEL LENGUAJE INCLUSIVO?

Tras el programa el público mostró su descontento por las bromas que el intérprete de "Soldado del Amor" le hizo a su ex mujer, Lucero en "El Retador".

Y es que en varias ocasiones ya hemos visto como Manuel Mijares parece desesperarse porque, en su opinión, Lucero habla muchísimo, y esa es la causa por la que decidió dejarla. Ese comentario causó el enojo de los críticos de espectáculos de Fórmula Espectacular que expusieron la situación en la emisión del lunes, 30 de agosto.

"Estando la transmisión y el programa llega un momento en que Lucerito se avienta su chascarrillo, interrumpe a Mijares y voltea él y le dice, ´Ya ven? Por eso la dejé'", comentó Analu Salazar, quien expresó que no podía creer el tipo de broma tan misógina que estaba escuchando.

"Me quedé helada. Mi Lucerito muy propia no dijo nada absolutamente nada, ni reaccionó. Siguió con el evento, no sé si así se lleven, pero nada bonito el comentario. Yo insisto, es un coágulo Mijares, varias veces se paró, hizo como se iba a salir que porque no lo dejaban hablar, mientras que Itatí y Lucerito, obviamente tienen sus chascarrillos y se llevan muy bien pero Mijares es difícil porque nunca sabes cómo va a reaccionar, si es broma o no. Hasta como broma le suenan pesadas las bromas", expresó la crítica de espectáculos.

"YOSSTOP" HABRÍA RECIBIDO AMENAZAS DE MUERTE, ASEGURAN QUE PAGA POR PROTECCIÓN

Por su parte, el periodista Joel O´Farrilli consideró que en este 2021 no caben ese tipo de comentarios hechos por Manuel Mijares:

"Totalmente. Y creo que esto está hecho con un guión y que a Lucero e Itatí les dijeron ´ustedes van a ser las comadres, las señoras chistosas´ y ´tu Mijares vas a ser el señor que entre broma y broma le tiras a tu ex mujer´, yo creo que básicamente es un guión que me imagino no fue hecho con una mala intención si no con intención de hacerlo chistoso, pero me parece que muy mal aterrizado para los tiempos y contesto que estamos viviendo. Creo que declaraciones como las que hizo Mijares ya no son válidas, ya no son chistosas".

(Azucena Uribe)