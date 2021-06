Tunden a Sergio Mayer por exhibir "acoso" de Issabela Camil

Sergio Mayer desató polémica en redes sociales con una de sus más recientes publicaciones en Instagram, internautas tunden al actor con severas críticas por hacer broma sobre acoso sexual y señalar a su esposa Issabela Camil como su presunta agresora.

Recibí acoso en mi contra de parte de @issabelacamil durante mi recorrido en #magdalenacontreras Me encanto, escribió el ex Garibaldi en una fotografía donde su esposa le agarra uno de sus glúteos mientras caminaban abrazados por la calle.

"SOLO TÚ", LA CARTA ASTRAL DE SPOTIFY QUE DEFINE TU GUSTO MUSICAL

Ante esto, cientos de sus seguidores le pidieron que no juegue con esa clase de temas, ya que "la violencia sexual no es una cosa de juego", por lo que pidieron que sea serio al respecto.

De lo más desacertado el comentario, la violencia no debe ser 'divertida', esto es una interacción en pareja, algo consensuado, consentido y hasta lindo si quieres.

Pésimo el sentido de broma que le quieres dar, es una burla a las víctimas.

BUQUE DE GUERRA ES RODEADO POR 14 OVNIS, EL PENTÁGONO CONFIRMA QUE ES REAL

Ojalá nunca lo pasen tus hijas o esposa con un fulano o fulana de quien no lo quieren porque ahí no te va a dar risa.

Por otra parte, los seguidores y fans de Sergio Mayer le expresaron su apoyo desaprobando a los internautas que no toman con humor el comentario del ahora político.

¡Sergio me caes muy bien pero no debes de jugar con eso! La violencia no es para nada gustable y divertida, tu si debes de cuidar mucho lo que dices y escribes.

NO CREERÁS CÓMO REACCIONÓ ESTA NIÑA AL VER POR PRIMERA VEZ EL "EL REY LEÓN"

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sergio Mayer Breto´n (@sergiomayerb)

(Aline Núñez)