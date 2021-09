Tunden a Sergio Mayer por usar audífonos tras casi perder la audición

Aquí ando haciendo ejercicio y de verdad no saben cómo lo estoy disfrutando, especialmente este mensaje, porque los momentos difíciles que viví hace unos días fueron una dura prueba que Dios me puso, pero no saben cómo lo valoro, lo agradezco porque me acercó a muchos amigos, amigas, que tenía mucho tiempo de no saber de ellos, de no hablar con ello. Me acercó también de una manera muy linda a mi hijo con el cual, digamos, estaba un poco distanciado por motivos de trabajo.