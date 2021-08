Tunden "Al Extremo" por entrevista a Paty Navidad; no preguntaron nada del covid

Hace unos días fue el gran estreno de "Masterchef Celebrity México", en donde participa la polémica actriz Paty Navidad, quien reapareció en el programa "Al Extremo" luego de vencer a la covid-19, pero que generó enojo entre los televidentes.

Antes del lanzamiento del primer capítulo de "Masterchef Celebrity México", por Azteca UNO, Paty Navidad fue entrevistada por Carmen Muñoz, para agradecer a Azteca y a Sandra Smester la oportunidad de volver a la pantalla mexicana abierta tras varios años de ausencia.

No obstante, tras la entrevista usuarios de redes sociales criticaron las preguntas que se le hicieron en "Al Extremo", pues en ningún momento se tocó el tema del estado de salud.

Cabe señalar que algunos pensaron que era una entrevista grabada, pues en ningún momento se tocó el tema del estado de salud de Paty Navidad por lo que algunos usuarios de redes sociales expresaron su descontento con comentarios de este tipo.

"Esta llamada debió ser grabada o ¿por qué no le preguntaron de su estado de salud?", cuestionó uno de los televidentes en el canal de YouTube de "Al Extremo".

"Si Masterchef ya está grabado y también, ¿por qué nunca mencionó o le preguntó de su salud? Todo grabado", expresó otra usuaria.

En las redes sociales del programa de Azteca UNO, los fans también cuestionaron a Carmen Muñoz, por qué no le preguntó a Paty Navidad sobre su estado de salud tras estar en terapia intensiva a causa de la covid-19:

"¿Por qué no le preguntaron de la COVID? Era lo que queríamos saber. Ya no vuelvo a esperar sus noticias", expresó una usuaria en Instagram.

Otra televidente externó que se sintió timada:

"Qué chafa. Lo único que queríamos saber es lo de la COVID y lo saben por eso dejaron al final la noticia y para nada ????????".

¿Qué dijo Paty Navidad en Al Extremo?

La querida actriz invitó a toda la familia a sintonizar Masterchef Celebrity México cada viernes, en punto de las 19:30 horas.

"El regresar a los escenarios, estoy agradecidísima con TV Azteca, con Sandra Smester, con Ángel Aponte, con todo el equipo de Masterchef de que me están abriendo esta puerta, de que me estén invitando a este proyecto precioso para mi es una puerta que está abriendo Dios después de ya varios años de estar alejada de los escenarios y la puerta que abre Dios nadie la cierra. Volver a conectarme con mi público, con la gente que me quiere, volver a estar en los escenarios y en este programa que en especial, no porque sea parte de él, pero es un programa increíble; sano, bonito, familiar, blanco, se los super recomiendo y sé que después de que lo vean hoy, ya no lo van a poder dejar de ver", expresó Paty Navidad.

