TV Azteca confirma la salida del Chef Benito de "MasterChef México"

Yo no me pongo a alzar ese dedo porque respeto el esfuerzo que hacen las personas alcohólicas por mantenerse sobrias, las personas que no lo hacen es su decisión y arruina tantos aspectos de su vida que yo no necesito levantar el dedo y decir ´sabe qué, usted no tome´. No es mi rol en la vida, dijo Hernán en aquel entonces.