Revelan que TV Azteca habría adquirido los derechos de dos programas de Televisa, "¿Quién es la Máscara?" y "Me Caigo de Risa". Todo indica que la televisora del Ajusco lo hizo de nuevo, en el pasado fue "La Voz..." y ahora señalan va por los programas más exitosos de su competencia, tras hacer un trato con una casa productora surcoreana, reveló Alex Kaffie.

En su columna "Sin Lisonja", el comentarista de espectáculos comentó que se había enterado que Endemol Shine Boomdog, había hecho tratos con Azteca y le vendió los derechos de "¿Quién es la Máscara?" y "Me Caigo de Risa".

Sí, la televisora del Ajusco adquirió dicha licencia para producir la versión mexicana de ese formato de concursos. Endemol Shine Boomdog es dueño de las licencias de 'La Máscara' y 'Me Caigo de Risa'", escribió.

Televisa era la segunda cadena en el continente americano en haber obtenido la franquicia del programa surcoreano "The King of Mask Singer", después de Estados Unidos con "The Masked Singer".

En octubre de 2011 se había estrenado la segunda temporada de "¿Quién es la Máscara?", conducido por Omar Chaparro y habría cerrado con gran éxito, saliendo como triunfadora del concurso de talentos la cantante María León, quien le arrebató el puesto a Paty Cantú.

Por su parte, "Me Caigo de Risa" aún se encuentra al aire con su séptima temporada, que se tramite de lunes a jueves por Canal 5 y también se transmite los domingos, por el canal Las Estrellas, una edición especial de cinco programas llamado "Me Caigo de Risa: La Gala Disfuncional".

Dicho proyecto de comedia es conducido por Faisy, quien controla a los miembros de la "Familia Disfuncional" compuesta por varias celebridades que participan en concursos organizados con los invitados al programa.

TV AZTECA GANA "LA VOZ..."

Esta estrategia de mercado que habría implementado TV Azteca no sería la primera vez que la aplica, recordemos que la concesión del concurso de canto "La Voz" la tuvo por varias temporadas Televisa y la nombró "La Voz México", resultando con gran éxito, además de "La Voz Kids", presentando talentos infantiles.

Al ver los resultados, TV Azteca adquirió los derechos de dicho programa y lleva dos temporadas que ya salieron al aire con "La Voz Azteca" y una más está por comenzar, además de la primera temporada de "La Voz Kids" que se encuentra al aire.

(Imelda Téllez)