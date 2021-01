TV Azteca habría sacado a "El Capi Pérez" por no ser "atractivo"

El comediante, Carlos Alberto Pérez Ibarra mejor conocido como "El Capi Pérez" reveló que el conductor Daniel Bisogno no es fan de su trabajo, pues dice que no le gusta.

Durante una entrevista con Yordi Rosado, "El Capi Pérez" hablo de cómo ha sido su carrera, su vida y su llegada a TV Azteca, revelando que una vez le pidieron que no saliera a cuadro.

"Trabajaba a cuadro en algunos programas y luego me pidieron que no saliera, eso me dolió mucho, me pegó. No sé de quién vino la orden, pero me dijeron: "Me están pidiendo que ya no te saquemos a cuadro, es que no les gusta tu imagen", contó a Yordi Rosado.

"El Capi Pérez" detalló que personas que toman las decisiones en la televisora le indicaron que su imagen no era suficientemente atractiva, que su imagen no funcionaba para la tele y lo sacaron; "Eso me dio para abajo horrible, estuve a punto de regresarme a mi casa. Yo quería salir en la tele y aquí me dicen que no sirvo pues ya valió madr$#$, ¿entonces qué? Entonces me dieron un puesto de guionista y ahí estuve escribiendo para otros conductores".

"El Capi Pérez" reveló que se frustró con eso, pero que haber estado de guionista le ayudó para escribir el piloto de La Resolana, el programa que lo lanzó al estrellato.

"Comencé a escribir y ahí supe que eso era la clave de todo. Escribí el piloto de La Resolana y dije esto lo haré en tal foro, requerimientos de vestuario, grabamos y lo presentamos y dijeron esto va al aire en dos semanas, prepárenlo por favor, y eso fue increíble. Ahí empezó todo, con La Resolana", contó.

Por último, el conductor dice que siempre se inspiró en Adal Ramones, Omar Chaparro y Yordi Rosado, pues los consideraba un ejemplo.

DANIEL BISOGNO HABLA "MAL" DEL TRABAJO DE "EL CAPI PÉREZ"

"Me pasa que yo me he enterado que ha hecho comentarios que no le gusta mi comedia, y se me hace conflictivo porque a mí me gusta lo que él hace. Siempre que lo veo en Ventaneando, cuando salía, creo que ya no sale, cuando salía me daba mucha risa y me gusta mucho su humor", comentó a Yordi Rosado.

Asimismo "El Capi Perez" asegura que los comentarios negativos de Daniel Bisogno le causan extrañeza porque cuando se encuentran en los pasillos de TV Azteca se saludan e incluso han colaborado juntos y se complementamos bien, pero al parecer, no es fan de mi trabajo y se respeta".

"El Capi Pérez" indicó además que la esposa de Brandon Peniche tampoco es fanática de él, así como Shanik Aspe, sin embargo, dijo que eso lo tiene muy sin cuidado, siempre y cuando le guste a sus jefes.

"Se entiende porque mi humor es muy pasado a veces, es muy ácido. No les gusta a Omar Fierro, el chef Joserra de Master Cher, Daniel Bisogno, la esposa de Brandon, pero ni p#$$, pero pues ni modo".

(Azucena Uribe)