TV Azteca planea demandar al periodista Javier Ceriani

La guerra entre Daniel Bisogno y Javier Ceriani parece que no tiene fin, ahora TV Azteca demandará al periodista argentino.

A la guerra entre Javier Ceriani y Daniel Bisogno se sumaría la televisora del Ajusco al preparar una dura demanda millonaria.

La televisora está muy molesta por la declaraciones de Javier Ceriani, el conductor de "Chisme No Like" no solo arremetió contra Daniel Bisogno, sino también lanzó fuertes comentarios contra varias personalidades de la televisora como el dueño Ricardo Salinas Pliego.

El periodista Jorge Carbajal aseguró que por esta razón el equipo legal de la televisora contempla demandar no solo a Javier Ceriani, sino también al programa "Chisme No Like" y a la conductora Elisa Beristain.

Todo el equipo legal está analizando la posibilidad de demandar a Javier Ceriani y Elisa Beristain e incluso al programa ´Chisme no like´ porque según ellos fue muy delicado lo que trató Javier y Elisa el día que le contestaron a Bisogno que hablaron sobre Ricardo Salinas Pliego y Alberto Ciurana y sobre el hijo de Ricardo Salinas y Pati Chapoy, obviamente.

El equipo legal de TV Azteca se encuentra analizando cada declaración de Javier Ceriani para inculparlo y poder demandar.

Dicen que por ese motivo están dispuestos a emprender una demanda millonaria en contra de Javier y Elisa. Yo no sé si esto procede o no, lo que tengo claro es que el equipo legal de TV Azteca lo está estudiando punto por punto y lo están analizando en muchos de los programas donde llegaron a hablar de Pati, Ciurana, Ricardo, todo lo están analizando, para ver cómo pueden manejar las cosas, y en realidad no les interesa ofrecer disculpas de nada.

Cabe recordar que hace un par de días, Javier Ceriani y Daniel Bisogno protagonizaron una guerra de declaraciones, ambos conductores intercambiaron insultos.

Con información de Grupo Fórmula

(Ann Ventura)