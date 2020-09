"Un día nos vamos a casar": Consuelo Duval a Roxanna Castellanos

La actriz Consuelo Duval hace unos días compartió que había dado positivo a coronavirus y e inmediato sus redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo tanto de sus fans como de sus amigos y familiares, ena de esas personas fue Roxana Castellanos, quien incluso ha tenido algunos gestos solidarios con su amiga.

De acuerdo a Grupo Fórmula, Consuelo Duval aprovechó este tiempo en cuarentena para agradecer por las amigas que han estado con ella incluso cuando su salud se encuentra un poco inestable debido a la presencia de coronavirus en su organismo.

Al respecto, habló de sus amigas Claudia Álvarez, Karla Castañeda, Daniela Magún y por supuesto, Roxana Castellanos, con quien sostiene una entrañable amistad desde hace ya varios años.

Consuelo Duval decidió lanzar un comunicado oficial en el que confirmó que es portadora de covid-19, y aunque ya está saliendo de la enfermedad, sí se preocupó bastante al respecto.

"Hace una semana me entregaron el resultado de la prueba del covid... y cuando lei´ positivo, mi mundo se desbarato´, nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Fue una semana llena de ansiedad y pánico, estaba como paralizada, dejaba la cama empapada de sudor, rogándole a Dios con toda mi alma que no hubiera contagiado a mis hermanos o a mis hijitos y que nada se complicara en mi cuerpo", compartió Duval en sus redes.

Posterior a ello, también decidió compartir cómo sus amigas han estado al pendiente de su salud e incluso le han enviado flores, detalles o hasta le han cocinado, como es el caso de la conductora Roxana Castellanos.

"Y mi amora preciosa que me preparó comida para toda la semana y me escribe diario y me ama y yo a ella y un día nos vamos a casar. Eres mi adoración, pedazo de amor", compartió Consuelo a Roxana.

No cabe duda que es precisamente en momento llenos de estrés y problemas de salud que se conoce a los verdaderos amigos, justo como la relación que tienen Consuelo Duval y Roxana Castellanos; al grado de que dijo que "se casarían".

(Azucena Uribe)