Usuario exhibe supuesto "engaño" de Ventaneando y Salinas Pliego sale al rescate

Uno de los programas más visto de TV Azteca sin duda es "Ventaneando" que en los últimos años ha protagonizado algunas polémicas como la que recientemente vivieron en redes sociales.

Todo comenzó cuando un internauta inconforme acudió directamente con el dueño de la televisora, Ricardo Salinas Pliego, para acusar a Daniel Bisogno y al programa por anunciar un producto que engaña al consumidor.

Aunque poco se esperaba, resulta que el empresario Salinas respondió.

Fue mediante Twitter en donde el usuario Alberto comentó que luego de que hiciera un depósito para el llamado Factor de Transferencia, presuntamente asociado al IPN, y que en repetidas ocasiones ha anunciado "Ventaneando", éste nunca le llegó.

Es por esto, que el usuario despotricó contra el programa y contó su experiencia al empresario Ricardo Salinas Pliego. Con algunas capturas de pantalla mostró que al parecer había sido estafado.

"Por este medio me comunico a usted para una queja ya que en Ventaneando el Sr. Daniel –Bisogno– publicita el factor de transferencia, mi mamá lo compró, le dieron este número 5517452798 (...) están usando su medio de comunicación para estafar a todos los que ven la televisión y dañan la imagen de su televisora", dijo el inconforme.

Asimismo, explicó que ya pasó más de un mes desde que realizó el depósito para lo sucedido.

Buenos días Sr. @RicardoBSalinas.

Por este medio me comunico a usted para una queja ya que en ventaneando el Sr. Daniel publicita el factor de transferencia, mi mamá lo compró y pagó con lo anuncian, le dieron este número 5517452798 siendo Edgar Ramos Romero pido su ayuda por fas pic.twitter.com/mlDzubs3bA — alberto (@XPBeToXD) December 20, 2021

Ante la queja arrobada a Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca así reaccionó.

"Ok pediré que lo revisen, pero yo no me puedo hacer responsable de las acciones de empresas ajenas", respondió Salinas Pliego.

La publicación se ha vuelto viral casi de inmediato con cientos de likes y comentarios de apoyo al afectado.

Y que están usando su medio de comunicación para estafar a todos los que ven la televisión y dañan la imagen de su televisora. — alberto (@XPBeToXD) December 20, 2021

(Azucena Uribe)