Usuarios de redes critican a Lili Estefan por asistir a fiesta masiva

La conductora Lili Estefan, conductora en "El Gordo y la Flaca" ha sido duramente criticada luego de compartir un video de ella en una fiesta en plena contingencia por el coronavirus.

De acuerdo a Tribuna, en la página de Instagram de "En Chisme no like", Javier Ceriani criticó la actitud de la presentadora cubanoamericana, esto por la delicada situación que se vive en varias zonas de Estados Unidos por la amenaza latente de este virus.

"A ver Lili, yo te quiero mucho, he compartido muchas fiestas contigo y yo sé que no lo hiciste de maldad, pero mucha gente me empezó a escribir por un Instagram live de la fiesta a la que fuiste".

"Lili eres una comunicadora, eres una presentadora de Univision, eres familia Estefan ¿qué haces posteando eso? Lo pones en un momento en el que se recomienda el aislamiento social", expresó el conductor.

De igual manera, el periodista argentino declaró que, frente al panorama que afronta el mundo el Covid-19, este hecho solo aporta cosas negativas y más viniendo de Lili Estefan.

Cabe señalar que este video de Lili Stefan es de hace tiempo; sin embargo, por el tiempo que se está viviendo, le ocasionó fuertes críticas en redes sociales.

RECOMENDACIONES BÁSICAS DE LA OMS PARA PROTEGERSE FRENTE AL CORONAVIRUS

La OMS está colaborando estrechamente con expertos mundiales, gobiernos y asociados para ampliar rápidamente los conocimientos científicos sobre este nuevo virus, rastrear su propagación y virulencia y asesorar a los países y las personas sobre la medidas para proteger la salud y prevenir la propagación del brote. En este sentido, desde la OMS se recomiendan esta medidas de proteccón básicas:

Lávese las manos frecuentemente

Lávese las manos con frecuencia con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón.





¿Por qué? Lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón mata el virus si este está en sus manos

Adopte medidas de higiene respiratoria

Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo; tire el pañuelo inmediatamente y lávese las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol, o con agua y jabón.

¿Por qué? Al cubrir la boca y la nariz durante la tos o el estornudo se evita la propagación de gérmenes y virus. Si usted estornuda o tose cubriéndose con las manos puede contaminar los objetos o las personas a los que toque.

Mantenga el distanciamiento social

Mantenga al menos 1 metro (3 pies) de distancia entre usted y las demás personas, particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre.

¿Por qué? Cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como la infección por el 2019-nCoV, tose o estornuda, proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus. Si está demasiado cerca, puede inhalar el virus.

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca

¿Por qué? Las manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus. Si se toca los ojos, la nariz o la boca con las manos contaminadas, puedes transferir el virus de la superficie a si mismo.

Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite atención médica a tiempo

Indique a su prestador de atención de salud si ha viajado a una zona de China en la que se haya notificado la presencia del 2019-nCoV, o si ha tenido un contacto cercano con alguien que haya viajado desde alguna región de especial riesgo de contagio y tenga síntomas respiratorios.

¿Por qué? Siempre que tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, es importante que busque atención médica de inmediato, ya que dichos síntomas pueden deberse a una infección respiratoria o a otra afección grave. Los síntomas respiratorios con fiebre pueden tener diversas causas, y dependiendo de sus antecedentes de viajes y circunstancias personales, el 2019-nCoV podría ser una de ellas.

Si tiene usted síntomas respiratorios leves y ningún antecedente de viaje a una región de riesgo

Si tiene síntomas respiratorios leves y no tiene antecedentes de viajes a una región de riesgo, practique cuidadosamente una higiene respiratoria y de manos básica y quédese en casa hasta que se recupere, si es posible.

Como precaución general, adopte medidas generales de higiene cuando visite mercados de animales vivos, mercados de productos frescos o mercados de productos animales

Lávese periódicamente las manos con jabón y agua potable después de tocar animales y productos animales; evite tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos, y evite el contacto con animales enfermos o productos animales en mal estado. Evite estrictamente todo contacto con otros animales en el mercado (por ejemplo, gatos y perros callejeros, roedores, aves, murciélagos). Evite el contacto con desechos o fluidos de animales posiblemente contaminados que se encuentren en el suelo o en estructuras de tiendas y mercados.

Evite el consumo de productos animales crudos o poco cocinados

Manipule la carne cruda, la leche y los órganos de animales con cuidado, a fin de evitar la contaminación cruzada con alimentos crudos, con arreglo a las buenas prácticas sobre inocuidad de los alimentos.

(Azucena Uribe)