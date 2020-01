Usuarios de redes destrozan a Laura G por exigir respeto: "¿Se te olvidó lo de 'Gomita'?"

La cantante Danna Paola protagonizo uno de los escándalos televisivos más polémicos de las redes sociales, recordemos que la actriz de "Elite" cuestionó a un alumno de "La Academia" por llamarla "Culera".

DANNA PAOLA PARECE QUE ESTÁ ACTUANDO EN ÉLITE. O SEA SHU FORMA DE HABLAR



¿O solo yo me imaginé eso? pic.twitter.com/PX3gcYL3tU — Witch (@ohmydangersexy) January 6, 2020

De acuerdo a Grupo Fórmula, tras la polémica reclamación de Danna Paola a Gilbrán la mayoría de los famosos y usuarios de redes dieron la razón a la intérprete de "Oye Pablo", entre ellos la conductora de "Venga la Alegría", Laura G.

Y es que la conductora quiso defender la reacción de Danna Paola frente al alumno Gibrán Gutiérrez, pero los usuarios le recordaron lo que ella supuestamente le hizo a Araceli Ordaz, mejor conocida como "Gomita".

LAURA G CONTRA GOMITA

Hace unas semanas, Gomita abrió su corazón y en entrevista con Gustavo Adolfo Infante confesó que en muchas ocasiones Laura G la "bulleó", molestó y se burló de ella.

"Ceci (Galliano) fue más dura. Qué no me hacía. Había muchas secciones (...) y te agarraban a almohadazos, tu sabes con qué intención va ese almohadazo, era fuerte (...) Laura me dio un microfonazo, no sé si fue sin querer, pero me dio un madraz* con el micrófono, salí y le dije, qué pasó, ella dijo que fue sin querer".

LAURA G RESPONDE A LA POLÉMICA

Al respecto, Laura G no se quedó callada y contestó a algunos usuarios en las redes sociales que la cuestionaron por su comportamiento como Araceli.

¿Me conoces? ¿Sabes si lo hice? ¿Tienes algún audio? ¿O algo que lo pruebe? Saludos!".

auc