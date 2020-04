Usuarios preguntan a Tania Ruiz de su romance con Peña y así respondió

La modelo usó su cuenta de Instagram para afirmar que aún es muy cercana al ex mandatario mexicano (FOTO ESPECIAL)

Hace unos días circulo un rumor en donde se aseguraba que el romance entre Tania Ruiz y el ex presidente Enrique Peña Nieto al parecer había llegado a su fin y es que la modelo protagonizó una portada pero llamo la atención que solo apareció en compañía de su hija.

De acuerdo a Infobae, Tania Ruiz y Peña Nieto están más unidos que nunca, a pesar de encontrarse distanciados por la cuarentena decretada para frenar el rápido avance del coronavirus covid-19.

Recordemos que desde que comenzó la emergencia sanitaria en México, Tania Ruiz de 32 años se confinó en su casa en la Ciudad de México en compañía de su hija Carlota, lo que desató rumores de ruptura con el político mexiquense, quien no aparece en ninguna de las imágenes publicadas en redes sociales.

Tras varios días de especulaciones, fue la misma Tania quien confirmó que continúan juntos y felices, aunque por el momento deben estar separados hasta superar la contingencia.

Tania Ruiz usó su cuenta de Instagram para publicar un mensaje de aliento para todos sus fanáticos en tiempos de pandemia, pero en uno de los comentarios le preguntaron por su relación con Peña Nieto y ella no dudo en contestar.

" (En) ¡Lo que hoy en día vale la pena invertir nuestro tiempo es en nosotros, en los nuestros?! En ver adentro y no afuera. No te escondas del cambio, créalo de la mejor manera", escribió Tania Ruiz en su red social.

"¡Tu destino hoy eres tú! ... Lo que a lo mejor hoy no entendemos, mañana tendrá sentido. ¡¡Disfruta hoy!! No te quedes con nada que no sea tuyo?. Dile a cada persona que está a tu alrededor todo lo que te hace sentir", continuó la mujer de 32 años.

"Vive, respira y acuérdate el regalo que es vivir. ¡¡Bendiciones, Gente Bonita!!", concluyó la influencer conocida por sus consejos motivacionales, enseñanzas de vida y tips de nutrición y ejercicio.

Este mensaje fue compartido por la modelo junto con tres fotografías en las que aparece al lado de su hija Carlota y que fueron capturadas para la revista ¡Hola! para el número dedicado a Tania y su pequeña.

Las imágenes no pasaron desapercibidas para sus 400,000 seguidores, quienes rápidamente las compararon con unas muñecas por su gran belleza y arreglo personal, pero entre las reacciones surgió la de un usuario que pidió más fotografías de la pareja que inició su romance el año pasado y que pronto acaparó los reflectores: Tania Ruiz y Enrique Peña Nieto.

"Hermosas, y tu una Barbie, pero yo quiero una foto donde salgas con tu novio. Hacen una pareja chulísima", escribió el internauta que recibió una positiva y pronta respuesta de la influencer.

"Sí tenemos fotos muy bonitas de los dos. Sólo que nunca subo mi vida privada con Mi Novio. Muy pocas veces he puesto historias. No sabes cómo me escriben para que suba foto con él. Algún día de estos a lo mejor jajaja. Pero ¡¡Muchas Gracias por tu mensaje tan bonito!!", escribió la potosina para complacer a su fanático.

Con este comentario, la famosa descartó cualquier ruptura con Peña Nieto, a pesar de que su hermano Gerardo Ruíz, declaró hace unos días al programa "Suelta la sopa" de la cadena Telemundo, que los enamorados "no están juntos".

El hermano de la modelo también compartió que la rubia aprovecha su tiempo en casa para escribir, pues disfruta plasmar sus emociones y reflexiones en un texto, mientras que el resto de su familia está en San Luis Potosí, de donde son originarios, ya que el ambiente es mejor que el de Ciudad de México.

(Azucena Uribe)