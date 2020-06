Usuarios reviven polémica entre Ana de la Reguera y Yalitza Aparicio

Después de que Horacio Villalobos fuera tachado de misógino por Ana de la Reguera, los usuarios de redes recordaron que la actriz también ha hecho comentarios despectivos.

De acuerdo con Milenio, esto sucedió hace un año cuando Yalitza Aparicio compartió en su cuenta Instagram una foto en la que posa junto a Rami Malek, Saoirse Ronan y otras personalidades de Hollywood para la portada de la revista Vanity Fair.

LA PIÑATA DE BÁRBARA DE REGIL VERSIÓN "¡AY NO, QUÉ FEO, QUÉ PRIETA!"

La polémica se desató cuando Ana de la Reguera escribió "Casual!" junto con un Emoji riendo, algo que los usuarios tomaron como una burla, una falta de respeto; incluso un acto de discriminación.

Los comentarios no se hicieron esperan y los internautas en esa ocasión aseguraron que Ana de la Reguera sentida celos de la nominada al Oscar, Yalitza Aparicio. De nueva cuenta las criticas no se hicieron esperar y a Ana le recordaron su oscuro pasado.

ENTRE PANDEMIA Y SISMO, ASÍ CELEBRÓ DANNA PAOLA SU CUMPLEAÑOS

En su momento el comentario generó una ola de críticas y Ana de la Reguera no le quedó de otra más que disculparse, aseguró que en ningún momento ofendió, Y recalcó que había felicitado a Marina de Tavira porque son amigas, pero no felicitó a Yalitza porque no la conocía.

(Ann Ventura)