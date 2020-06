Vadhir Derbez confesó que estuvo en la cárcel: "Soy un vándalo"

El hijo menor de Eugenio Derbez, Vadhir Derbez recientemente compartió un video en donde reveló que hace tiempo pisó la cárcel.

De acuerdo a Infobae, siempre ha especulado que Vadhir Derbez siempre ha tenido una vida llena de comodidades, hasta ahora que reveló algunos datos que nadie sabía de su vida personal.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CONDUCTOR DE "HOY" ENFURECE Y AMENAZA CON IRSE A TV AZTECA

Mediante un video en su canal de YouTube, Vadhir Derbez reveló 50 cosas sobre él, pero el que llamó la atención fue uno relacionado con su estancia en prisión.

El hecho, explicó, ocurrió en Estados Unidos, país del que también tiene la nacionalidad y en donde estudió en una escuela militar.

"Si me metieron a la cárcel alguna vez cuando tenía 19 o 20 años por ir manejando muy rápido, me para la patrulla y me dice '¿qué te pasa estás drogado?"", recordó.

Aunque no se trató de un incidente grave, un factor fue clave para que Vadhir fuera encerrado.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ALEJANDRA ÁVALOS REVELÓ QUÉ ACTRICES LE HICIERON LA VIDA IMPOSIBLE

"Me hubieran podido dar solo el castigo pero como no estaba el juez por ser domingo me tenía que esperar al lunes, entonces me tuvieron que meter a una pequeña cárcel por una noche, así que soy un vándalo", indicó.

En el mismo video, el joven de 29 años descartó que sea un junior mantenido.

"No soy un junior que lo mantienen y lo tienen de aquí para allá y que le dan todo, no. Yo todo el tiempo he sido bastante solitario, he sido bastante independiente, me gano mis cosas, me gano mi dinero, a mí nadie me está dando para nada, ni siquiera soy este chavillo que tiene sus choferes. Yo me lavo mis cosas, me lavo mis platos, me plancho, aspiro", dijo .

(Azucena Uribe)