Valentín Elizalde: Recuerdan al "Gallo de Oro" a 14 años de su muerte

La noche del 24 de noviembre del 2006 Valentín Elizalde se presentaba ante el público en la que sería la última presentación de su vida, el "Gallo de Oro" murió la madrugada del 25 de noviembre atacado por un comando armado al finalizar su concierto en el palenque de Reynosa

Este año se cumplen 14 años del lamentable fallecimiento de Valentín Elizalde y sus fans lo recuerdan en redes sociales, su familia prepara un homenaje en su memoria y dan detalles de la serie biográfica que preparan sobre "El Gallo de Oro".

PRÍNCIPE WILLIAM Y HARRY SE UNEN PARA BUSCAR JUSTICIA PARA LADY DI

Es un mes que nos duele mucho, porque es la perdida de mi padre el día 24 y el 25 de mi hermano, así que siempre nos pega mucho más en este mes. Siempre hay nostalgia más porque es cuando entra más el frío, entra más en nosotros la tristeza. Mi mamá está bien fuerte como siempre... ¡Claro que le duele recordar!, pero siempre está al pie del cañón para sus hijos. No hay distancia emocional entre los hermanos, solo física porque todos estamos lejos, a parte del Covid, pues más; por ejemplo, ´El Flaco´ está Phoenix, mi hermana en Hermosillo y yo en Jalisco, contó Francisco, ´el Gallo Elizalde´, hermano menor del fallecido cantante.

Este año la familia prepara una misa en memoria de Valentín Elizalde y para el 2021, en su 15° aniversario luctuoso, harán un homenaje póstumo al "Gallo de Oro" del que aún no hay detalles.

Vamos a hacer una misa este 25 de noviembre para mi carnal El Vale y a mi papá también en la Hacienda en Navojoa (Sonora). Vamos a hacer algo especial para la gente y lo vamos a transmitir en vivo; además, jalaremos un grupo local de Sonora para que toque un rato y amenice. Más tarde habrá una cena en familiaa, contó Francisco.

La ceremonia dará inicio a las 19:00 horas de Navojoa, 20:00 horas Ciudad de México por las redes sociales de la familia Elizalde.

BIOSERIE DE VALENTÍN ELIZALDE

Siguen en pie los planes para su serie biográfica sobre la vida de "El Gallo de Oro", la familia del cantante tiene intenciones de mostrar ante el público cómo era la vida detrás de los escenarios del intérprete de "Soy así".

Vamos a trabajar con la serie, pero vamos a trabajar de una forma diferente. Vamos a empezar por la historia de mi padre, para que la gente sepa de dónde viene el nombre y el mote de El Gallo Elizalde, que fue el primero que inició con banda sinaloense. Queremos compartir las vivencias que tiene que pasar un artista, las batallas y aferrarse para logra algo, contó Francisco.

DESCUBREN DIBUJO QUE PODRÍA SER EL VERDADERO ROSTRO DE CRISTO

Añadió, "estamos trabajando sobre la historia. Hay mucha información y entrevistar a tanta gente, sobre todo dar con la gente que estuvo junto a mi padre que ya falleció. La serie se atrasó por la pandemia".

ESCÁNDALOS SOBRE SU MUERTE

Lo que desata especial revuelo en redes sociales sobre la muerte de Valentín Elizalde son las teorías y rumores sobre su asesinato.

En un principio se mencionaron supuestos problemas con algunos grupos del crimen organizado, pero recientemente los señalamientos van contra Tano Elizalde, quien supuestamente habría orquestado el ataque contra el intérprete de "Vete ya".

Tano apareció en el programa "Hoy" de Televisa para defenderse de los señalamiento y revelar que presentará cargos legales contra las personas que lo difaman.

Expresó que ante las especulaciones sobre que él sabía del ataque que recibiría el Gallo de Oro, el pasado 25 de noviembre de 2006, son eso, "especulaciones", pues refirió que él no tuvo nada que ver.

Aenpas, dejó en claro que sigue amando a su primo y que siente un profundo agradecimiento por la segunda oportunidad para seguir con vida, pues en el momento del ataque armado en Reynosa, Tamaulipas, saliendo de un Palenque, él estaba presente.

Lo más fuerte para mi es que él se haya muerto en mis brazos, es algo que jamás se borrará de mi mente, recordó Tano Elizalde.

FREDDIE MERCURY: A 29 AÑOS DE LA MUERTE DE LA VOZ INMORTAL DE QUEEN

Y es que tanto su hija como su ex pareja, lo señalaron de ser cómplice de la muerte del Gallo de Oro, esto luego de que Tano Elizalde iniciara una relación con quien era pareja de Valentín Elizalde. "Siento que es algo que trae ella (su ex esposa), es un coraje, despecho de que la haya dejado. Ya me había separado, conocí a Gabriela (pareja de Valentín Elizalde) después de 12 años que no la había visto y de ahí es que nace lo hermoso de nosotros", externó.



Con información de Publimetro y Milenio.

(Aline Núñez)