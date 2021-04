"Vamos por ti": exparejas de Alfredo Adame exponen violencia que vivieron con él

El actor candidato a diputado Alfredo Adame se ha convertido en una de las personas más polémicas gracias a su personalidad y en los últimos días ha llamado la atención de miles de usuarios de redes sociales.

Recordemos que años atrás protagonizó un pleito con el cazafantasmas Carlos Trejo, incluso llegaron a golpes, pero lo más memorable son las controversias que ha protagonizado con sus ex esposas.

Una de ellas es Mary Paz Banquells quien confesó que durante su matrimonio atravesó momentos muy complicados a su lado.

Por su parte, Diana Golden interpuso una querella legal en contra de Alfredo Adame y este reaccionó con insultos para la actriz.

Coinciden en su contra

En esta ocasión, ambas actrices coincidieron en un evento por lo que los medios de comunicación no dudaron en realizarles una serie de preguntas.

Durante una entrevista para "Ventaneando", Diana Golden no ocultó su felicidad en saber que tanto ella como Banquells hayan salido adelante tras vivir un infierno al lado de Alfredo Adame.

"Hermosa, te quiero dar un abrazo porque somos víctimas del mismo dolor, te quiero, no sabes qué gusto me da verte ahorita", dijo Diana Golden.

En este sentido, Diana Golden expresó que las secuelas de la violencia no se borran fácilmente.

"-Las secuelas- nunca se quitan, el que te metan una pistola en la boca a los 19 años, a esa edad, que te corran, todas las cosas que me hizo, eso no se olvida. Pero además yo sí lo hubiera olvidado, pero él se encarga de no olvidarlo, estando casado con la señora siguió metiéndose en mi vida y yo decía ´por favor, respeta a tu esposa y a tus hijos´".

Ante el apoyo de Diana Golden, Banquells reafirmó quefue difícil salir de la violencia y que por el momento está en paz.

"Para mí fue muy difícil (separarme), pero lo logré, llegó un momento que fue mi punto de "hasta aquí" y hasta ahí llegué y gracias a Dios ya llevo cuatro años con una tranquilidad y una paz que no la cambio por nada".

Finalmente, Diana Golden lanzó una advertencia para Alfredo Adame. Dijo que cada vez son más y que seguirán unidas contra su violencia.

"Sí, aquí estamos, qué tal, Alfredo "N", aquí estamos las dos, míranos, ahí vamos por ti. Cuídate mi amor, porque ya somos cada vez más las que nos unimos. Unidas porque somos víctimas del mismo maltratador".

(Azucena Uribe)