Vanessa Claudio reveló las injusticias que vivió en "Venga la Alegría"

La ex integrante de "Venga la Alegría" Vanessa Claudio, rompió el silencio y hablo de los verdaderos motivos por los que dejo TV Azteca; "Cuando entraron mis compañeros nuevos, les empezaron a dar un lugar que no les correspondía".

De acuerdo a Grupo Fórmula, Vanessa Claudio hace un par de meses se despidió de "Venga la Alegría para convertirse en la nueva conductora de "Suelta la Sopa" en EU.

Vanessa Claudio realizó un Live desde su Instagram y fue ahí en donde no estalló en contra de TV Azteca asegurando que por años se esforzó muchísimo en Azteca, y esperaba una nueva oportunidad de crecimiento, que jamás llego.

"Cuando entraron mis compañeros nuevos, les empezaron a dar un lugar que no les correspondía, te ponían al mismo nivel, te pedían que llegaras más temprano para ayudar a la otra persona, pero yo decía ¿por qué si yo me salí 3 años de la televisión a estudiar?".

Y aunque confesó que su relación con Kristal Silva es excepcional, cuando recién llegó a Venga la Alegría, pidieron a Vanessa que le ayudara y guiara; algo que no le pareció del todo.

Kristal era nueva, y al principio me ponían con Kristal a tratar de leerle el guion para que ella entendiera qué tono le tenía que dar, y a mí se me hacía un poco injusto, porque en todas las secciones me ponían a Kristal al lado, diciendo secciones que yo traje al programa. Ella no tiene la culpa, era algo que tu decías no es que no le des oportunidad pero pagué un derecho de piso gigantesco".

Desde entonces, Vanessa Claudio comenzó a sentirse incómoda y "ahí me di cuenta que quería crecer. Viene una nueva generación, una nueva persona que hace lo que yo hacía, pero a mí me toca crecer".

También contó cómo fue el primer día en VLA con el elenco nuevo

El primer día que entraron todos los compañeros fue el 2 de enero, "y lloré, y no lloré por ego ni nada pero tú sabes lo que amo VLA, hacer ese programa, lo amaba, y la verdad cuando entró todo el mundo yo entré a cuadro a las 10 am, estando ahí desde las 7 y no volví a salir sino hasta ´Sin Palabras´".

Incluso criticó que en el foro haya tantos conductores:

"Si no pueden con tanta gente, ¿por qué meten a tanta gente? Los jefes son los jefes, no me voy a meter con ellos. Yo fui donde mi jefe y le dije yo quiero más.

¿Cómo llegó a Este es mi Estilo?

Vanessa confesó que cuando supo que ´Este es mi Estilo´ se produciría, ella pensó que sería el programa perfecto para ella, pero los ejecutivos no la consideraron, hasta que hicieron un estudio de mercado.

Cuando salió el programa ´Este es mi Estilo´ yo dije, este es mi programa y no me lo querían dar, me querían dejar en VLA, que ese era mi lugar, pero hicieron un focus group y todos dijeron que a la que más le creían en moda era conmigo. Me escogieron a mi".

(Azucena Uribe)