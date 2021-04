Venden imágenes de Luisito Rey en fase terminal, en su lecho de muerte. En un acto por demás ruin, alguien intenta lucrar con uno de los momentos más dolorosos en la vida de Luis Miguel, las imágenes de su padre intubado momentos antes de morir el 9 de diciembre de 1992.

La semana pasada trascendió que las forografías nuevamente están a la venta al mejor postor. Este mismo hecho ya había ocurrido en 2018.

Las únicas fotos que existen de dicho momento, fueron captadas por el fotógrafo argentino Gabriel Piko quien, contratado por la revista "Gente" (donde fueron publicadas en su edición del 17 de diciembre de 1992), tuvo la encomienda de investigar en Barcelona, España, dónde estaba internado Luis Rey, aguardando la llegada de su hijo Luis Miguel, para despedirse de su padre.

Ocurrido el deceso, enfrentó la experiencia de que, afuera del hospital, el cantante buscara consuelo en sus brazos. Además, se sabe que fue el único periodista que logró estár en la intimidad del funeral y captó uno de los momentos más difíciles en la vida de Luis Miguel.

En entrevista con TV y Novelas, Gabriel Piko habló sobre el contenido de las imágenes.

El fotógrafo fue cuestionado sobre la encomienda para indagar sobre el paradero de Lisito Rey y su estado de Salud.

Yo residía entonces en Barcelona y trabajaba para una agencia francesa. Había hecho la cobertura de los Juegos Olímpicos de 1992 y realizaba temas de realeza y política. Tenía también colaboraciones para la Editorial Francia, de Buenos Aires.

Entonces me avisaron que Luis Rey, padre de Luis Miguel, estaba internado muy grave en un hospital de la ciudad. Muy desconectado de la realidad latinoamericana, pregunté quién era Luis Miguel; yo lo ignoraba y estaba ajeno al éxito de él en América, pues yo venía de trabajar en Medio Oriente, que es otra cultura.

Piko reveló que sin que nadie se diera cuenta y sin usando flash, fue como consiguió tomar las fotos del padre de Luis Miguel en terapia intensiva.

"No, nadie reparó. No supe quién era la persona que estaba junto a mí; fuera de ella, no había nadie más y yo era el único periodista. Como que de alguna manera también me recibieron, porque alguien se interesó en que se ventilara el tema.

Gabriel Piko confesó que en algún momento sintió arrapentimiento por tomar las fotos de Luis Rey en su lecho de muerte: "Quizás el momento en que sentí ese arrepentimiento estuvo vinculado a no saber hasta dónde tenemos que mostrar la privacidad de la gente. Pero, por otro lado, me parece que es un testimonio periodístico que, contrario a lo que se presentó en la serie, muestra claramente que Luis Miguel nunca pudo hablar con su padre en el lecho de muerte; llegó tiempo después de que su padre fallece. Me dolió mucho que la serie lo cuente de otra manera; como el hijo que se va del lecho de muerte de su padre enojado con él".

Gabriel se inició en la fotografía en 1987, y no se atreve a destacar un trabajo notable.

"Siempre he sido reacio a hacerlo. Soy un fotógrafo multifacético que pasó por distintas etapas y vertientes de la fotografía, pero siempre en el ámbito periodístico. Trabajé en la agencia internacional France Press cubriendo la guerra de Medio Oriente, y de ahí a las revistas del corazón. Ahora en Argentina trabajo en deportes, soy editor fotográfico de un diario japonés.

"Trabajé como corresponsal fotográfico de la revista Time, publiqué en The New York Times, The Washington Post. También fui fotógrafo de la vida de Diego Armando Maradona, cuando él estuvo en España; con él tengo sólo una foto, y eso porque me pidió que nos la sacaran".

(Imelda Téllez)