¿Venganza? Luis Miguel abandonó restos de Luis Rey en panteón y prohibió visitas

Luis Miguel se ha vuelto todo un tema de conversación con el estreno con el lanzamiento de su serie biográfica en Netflix, el estreno de la segunda temporada de "Luis Miguel La Serie" revivió el interés por la vida del cantante y especulaciones sobre los secretos de su vida.

Uno de los detalles que despertó curiosidad en el público de Luis Miguel fue qué pasó con Luis Rey tras su muerte, pues en la serie no se especifica lo que sucedió con sus restos.

De acuerdo con la periodista Laura Suárez, quien en años pasados realizó una extensa investigación sobre Luis Miguel, tanto en México como en España, acaba de revelarle a su colega, Angélica Palacios algo insólito: el cantante habría saciado su sed de venganza contra Luis Rey pues abandonó sus restos en un panteón y prohibió que se le lleven flores o que lo visiten.

¿POR QUÉ LUIS MIGUEL ABANDONÓ A SU PADRE?

Laura Suárez explica que los malos entendidos entre Luis Miguel y la familia de Luis Rey comenzaron cuando estos quisieron encaminar a su hermano Sergio Basterí como cantante.

Recuerdo que cuando muere Luis Rey, la mamá Matilde, la abuela, se queda con Sergio, vivía con los abuelos paternos. Yo fui a Cádiz (España) y conocí a la persona que cuidó al abuelo años y vi también cómo vivieron sus familiares. El niño permaneció con Matilde hasta la muerte de la abuela paterna, comentó Suárez.

La chispa que encendió el problema fue cuando Mario Vicente, el hemano de Luisito Rey, llevó a Sergio a cantar a un programa de la Televisión Española, y posteriormente, se lanzó un reportaje sobre el niño en aquella nación, algo que ocasionó la ira de Luis Miguel:

Ese es el reportaje que detona que Luis Miguel se moleste y en ese momento mande por el niño, le dé una cantidad de dinero a través de abogados a Mario Vicente y le diga se acabó y hay otra cosa más: la urna, los restos de Luis Rey, esta es una historia también que cuando él fallece los restos se llevan al cementerio donde después llega la mamá, un cementerio en Cádiz y ahí estaban, olvidados y Mario Vicente presiona a Luis Miguel en un reportaje diciendo ´ni siquiera sabemos dónde están las cenizas de mi hermano y le queremos dar una sepultura, explicó la periodista.

¿DÓNDE ESTÁN LOS RESTOS DE LUIS REY?

La periodista explica que su investigación la llevó al Cementerio Mancomunado de Cádiz, donde reposan los restos del padre de Luis miguel, pero en el lugar descubrió escabrosos detalles:

A Luis Miguel lo acaba de molestar que haga esos escándalos y es cuando él, a través de unos abogados, agarra la urna del papá, la mete en un cementerio, que es el Cementerio Mancomunado de Cádiz y la coloca en un mausoleo solo, con, no recuerdo si son nueve plazas u 11 lo que tiene el mausoleo, y ahí coloca la urna, y le ponen un número que es el 9 y no hay ningún tipo de inscripción, no hay nombre, no hay nada que ahí te diga que reposan los restos de Luis Gallego Rey, enfatizó Suárez.

De acuerdo con la hoy productora de "En sus Batallas", "si visitas el Cementerio Mancomunado de Cádiz, nunca vas a dar con él, porque si tú llegas y das el nombre en la recepción, te dicen, hay una inscripción del señor Luis Miguel Gallego Basteri que dice que no se le puede dar información, hay una lista de personas hecha por él que sí lo pueden visitar y una lista de las que no aparecen ahí y no pueden".

¿DÓNDE DESCANSAN LOS RESTOS DE LUIS REY?

De acuerdo con Laura Suárez, ella misma visitó el Cementerio Mancomunado de Cádiz y ahí fue donde el cuidador le hizo saber que en ese lugar reposan los restos del padre "de un cantante muy famoso de Argentina"; aunque cabe aclarar que Luis Miguel es mexicano.

"Él se encuentra ahí, te lo digo porque yo también conocí el lugar para conocerlo, no fue que me lo dieron a conocer, simplemente tuve que entrar al cementerio, buscar y hacer un reportaje de las diferentes maneras de morir porque es un cementerio marítimo, que tiene que ver mucho con lo que es la marina de España y tuve que decir que estaba haciendo un reportaje de maneras de morir en diferentes países Es un cementerio circular. Me dijeron que tenía una hora para grabar, grabé todo el cementerio, vi el mármol, y cuando llegamos al lugar de los mausoleos, al área moderna, en ese tiempo, me quedaban 10 minutos y el encargado me dijo, por cierto, usted que viene de México, ahí, en ese lugar hay alguien que es familiar de un cantante argentino muy famoso, pero nadie lo puede visitar. Él es", afirmó la reconocida periodista.

Por su parte, el periodista Alejandro Zúñiga retomó la entrevista y presentó imágenes de cómo luce el Cementerio Mancomunado de Cádiz, lugar donde reposan los restos de Luis Rey:

De igual forma, en el programa de YouTube se abordó que pese a que los restos de Luis Rey no pueden recibir visitas, en todo panteón existe una sección conocida como "La Cruz del Perdón"; "cuando no tienes una tumba donde ir a llorarle a tus muertos, en cada panteón hay una cruz a la entrada o en algún lugar estratégico, una cruz grande donde puedes llevar flores y velas para llorarle al muerto", expresaron.

A partir del minuto 25 del siguiente video, encontrarás la explicación de Laura Suárez sobre los restos de Luis Rey.

(Aline Núñez)