Ventilan el presunto romance de Paty Manterola y Enrique Peña Nieto

Addis Tuñon, conductora de "Primera Mano", recordó cuando una ex novia de Peña Nieto expuso que el ex mandatario había tenido un fugaz romance con Paty Manterola (FOTO ESPECIAL)

Las quejas de Paty Manterola por su aparición en "Luis Miguel La Serie", fueron el pretexto perfecto para ventilar el supuesto romance que tuvo con el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto. La actriz y cantante externó su molestia por ser retratada en la serie biográfica de "El Sol", como un mujer frívola que tuvo que ver en el abandono del cantante hacía su hija Michelle Salas.

Sin embargo, este no sería el primer escándalo de tintes "románticos" en el que la ex Garibalid se vería envuelta, pues la conductora de "Primera Mano", Addis Tuñon, recordó que anteriormente corrió el rumor de que Manterola tuvo un encuentro romántico con Peña Nieto.

(FOTO TOMADA DE TW)

Durante el programa y tras presentar la nota donde Manterola mostraba su descontento con la producción de la serie, la también periodista de espectáculos revivió un episodio en el que la actriz fue expuesta ante los medios, cuando una ex novia del político ventiló el fugaz romance que hubo entre ellos.

'La vez que yo he visto que realmente han exhibido a Paty Manterola de una manera que no se lo esperaba fue hace años, cuando la ex novia de Peña Nieto (Rebecca Solano) dijo que él, siendo su novio, le confesó que Paty se había quedado una noche con él en la casa de Ixtapan de la Sal'', dijo Tuñón.

Addis también aseguró que, a pesar de que ese episodio quedó plasmado en un libro, en ese momento la cantante no hizo ningún comentario al respecto, muy diferente a su reacción de ahora: ''Esto forma parte de un libro y Paty Materola no dijo nada. Tan molesta está ahora que sí se pronuncia al respecto'', agregó.

Cabe destacar que aunque la intención de la presentadora era defender la privacidad de la famosa, algunos de sus compañeros destacaron que lejos de ayudarla, tiró más leña al fuego.

(Imelda Téllez)