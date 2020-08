Verónica Castro reaparece con sexy cambió de look, ahora es rubia

La actriz Verónica Castro reapareció en redes sociales luego de toda la polémica por las fuertes declaraciones de Yolanda Andrade, en donde aseguró haberse casado con la mamá de Cristian Castro, pero este regreso lo hizo con un nuevo y radical cambio de look.

De acuerdo a Milenio, tras varios meses lejos de los reflectores a raíz de la polémica en la que se vio envuelta por la revelación de Yolanda Andrade, Verónica Castro se mostró luciendo mejor que nunca.

Fue a través de un video que circula en redes sociales en donde se ve a Verónica Castro con una larga cabellera rubia, combinada con mechas de otro tono más claro.

Verónica Castro apareció con el humor que la caracteriza, para agradecer y presumir una hermosa bolsa -que asegura- hace mucho ruido con el movimiento.

"Esta bolsa es un escándalo no la puedo traer a la calle, tengo que ponérmela así como si fuera un collar o algo así porque todo mundo jura y perjura que traigo puestas cadenas y oros y todo eso vean nada más que belleza, te lo agradezco no sabes ha tenido muchísimo éxito no saben cómo se ven estas bolsas todo mundo me las quiere quitar", expresó Verónica Castro en el video.

De inmediato, los fans de la primera actriz y conductora la llenaron de halagos, pues el cambio de look, aseguran, le quedó muy bien.

"Qué hermosa"; "Me gusta como se ve de rubia"; "Siempre una dama"; "Le queda muy bien ese tono"; "Mi vero preciosa te amamos infinitamente siempre contigo te amo", "Eres hermosa y aunque se vengan encima los años, eres linda"; "Eres muy linda, no pasan los años por ti, pero me gusta rubia te ves más linda todavía", reaccionaron algunos internautas.

(Azucena Uribe)