Verónica Castro reaparece con triste mensaje, escándalo con Yolanda Andrade: "Han sido tiempos duros"

Hace unas semanas la actriz Verónica Castro estuvo en medio del huracán después de que Yolanda Andrade revelara que habían contraído matrimonio hace unos años e inmediatamente anunció su retiro tras más de 50 años de trayectoria dejando atrás el escándalo, pero recientemente reapareció en redes sociales y envió un estremecedor mensaje para todos sus seguidores.

De acuerdo a Infobae, Verónica Castro apareció en un video con la voz entrecortada y a punto del llanto.

Verónica utilizó su cuenta oficial de Twitter para publicar un video en donde expresó su agradecimiento a quienes la han acompañado y reconoció que los últimos meses en su vida no han sido fáciles.

"Quiero darles las gracias sobre todo por sus palabras, por todo lo que han estado presentes, mandándome tanto material y tantas cosas tan lindas", expresó Verónica mientras se le quebraba la voz.

Asimismo añadió que el final del año fue difícil para ella y el comienzo de año también: "Han sido tiempos duros, pero estoy con ustedes y estoy feliz, estoy con mucha paz. Gracias por entenderme, por comprenderme y por acompañarme. Dios me los bendiga a todos, gracias por estar aquí", añadió.

Recordemos que Verónica Castro estuvo envuelta en un torbellino cuando Yolanda Andrade reveló que se casaron simbólicamente hace más de una década en Europa.

Tras las declaraciones de Yolanda Andrade, Verónica Castro negó haber tenido una boda con la presentadora y aseguró que todo se trataba de una broma de ella, pero el escándalo había tomado ya dimensiones continentales.

"Es una broma como las que hace siempre Yolanda, es una broma, es lo que hacía cuando estaba en un momento en el que no estaba en sus cinco sentidos (al referirse a su época de alcoholismo). Ya le pedí por favor que me deje en paz, estoy cansada y no es un buen momento", explicó en un programa radiofónico.

"Con la pena, no me casé, nunca me casé. De broma me he casado varias veces, pero de verdad, no. Más que broma... Es una falta de respeto después de tantos años. Las cosas se pasaron de contexto, ya no es gracioso", añadió en la misma entrevista.

Entonces Yolanda Andrade no se quedó callada y aseguró que Verónica Castro estaba mintiendo y arremetió contra ella. "Yo no soy ninguna mentirosa. Y obviamente claro que hay fotos, y claro que hay video. Siempre cuidé a Verónica en todos los aspectos, en la salud, y en la enfermedad y en la alegría".

Ante el escándalo, Verónica decidió alejarse de la vida pública en septiembre pasado y anunció su retiro. "La vida ha cambiado mucho, pero yo no puedo con la agresión y el escarnio. Y digo adiós a lo que tanto amé: mi profesión. Por 53 años entregué mi vida, con todo mi amor. Gracias por todo, pero estoy agotada de tanto mal y como lo vengo diciendo hace ya muchos años quiero mi paz. ¡DLB!", escribió en Instagram.

Yolanda también se refirió a la decisión de Castro de retirarse y señaló: "Vero´nica miente, ese anuncio que dio es mentira, esta´ provocando ma´s odio hacia mi´. ¿Quie´n se va a retirar despue´s de tantos an~os de carrera por un chisme de estos? Otras razones y cosas tendra´ que no quiere que se sepan, va a regresar y decir que lo hizo porque su pu´blico lo pidio´".

#Exclusiva ¡@yolandaandrade envió un mensaje a @GAINFANTE por ser el único que ha visto las fotos de la boda de la conductora con Verónica Castro! #DePrimeraMano??: https://t.co/kyWLROea3n pic.twitter.com/JIP1qwZSFN — De Primera Mano (@deprimeramano) September 19, 2019

Hace unos días se anunció que Castro volvería a los escenarios gracias a la película "Más que mil palabras", en donde compartirá créditos con Héctor Bonilla.

En todos estos meses turbulentos, han sido contadas las ocasiones en que Verónica ha emitido algún mensaje.

Además de aquella publicación en Instagram, ofreció una entrevista al programa "Ventaneando" para hablar de la muerte de José José, pero apenas y tocó el tema del escándalo con Yolanda Andrade.

Reaparece Verónica Castro tras polémica con Yolanda Andrade. pic.twitter.com/pLMDXskgrY — Vaya Vaya ?? (@soyvayavaya) January 28, 2020

Por eso resultó un tanto sorpresivo que este martes por la mañana subiera a su cuenta de Twitter un video hablando de su sentir y mostrándose vulnerable ante la cámara.

(Azucena Uribe)