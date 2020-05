Verónica Castro rompe el silencio, confirma si se casó con Yolanda

Después de toda la polémica, Verónica Castro rompe el silencio y confirma si es verdad que se casó con la conductora Yolanda Andrade en Amsterdam hace aproximadamente 20 años.

Fue en una entrevista con Javier Poza donde la conductora Yolanda Andrade habló sobre su boda y confesó haberse casado en Amsterdam con una mujer maravillosa, muy famosa y muy querida.

Todo esto asegurando que no se trataba de una de sus bromas, pues para ella casarse es simplemente un acto de amor.

No hay nada legal, fue simbólico. Fue en Amsterdam, un momento divino", dijo Andrade.

En esa entrevista Javier le cuestionó en varias ocasiones si la persona con quien se casó fue Verónica Castro debido a las fotografías que circularon de las dos.

Me gustaría que Verónica estuviera en la línea para que en el nombre de nuestra amistad me desmienta", señaló la conductora.

Cabe mencionar que Verónica en repetidas ocasiones negó el haberse casado con ella, e incluso actualmente no se llevan para nada bien y tienen cierta rivalidad.

Y en esa ocasión, Verónica confesó haberse casado varias veces de broma, lamentablemente de verdad nunca ni con ella.

La actriz confesó que supo cuando Yolanda viajó a Europa para casarse y también que conoce la identidad de la persona con quien lo hizo pero no la reveló.

Me dio mucho gusto cuando me avisó que se iba a Europa a casarse. Me dijo con quién y yo no voy a decir con quién no es mi papel ni mi lugar y yo soy una señora y quiero estar en paz", dijo Verónica.

Ahora, la rivalidad ha crecido mucho más, pues Yolanda se ha propuesto demostrarle al público que es mucho mejor actriz que Castro y busca aparecer en una telenovela, pues le enfurece que no acepte lo que ocurrió hace años.

Mientras que Verónica Castro planea una producción cinematográfica en donde estará a cargo su hijo Michelle Castro y retomará algunos proyectos que fueron pospuestos a causa de la pandemia.

Hasta el momento han surgido cientos de rumores, circulado fotografías, videos, entre otras cosas en donde supuestamente se dicen son pruebas de la boda, pero aún sigue solamente confirmado por la conductora y tal vez así se quede por mucho tiempo.