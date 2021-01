¿Vetado? Le niegan entrada a Arturo Carmona en Televisa

El lunes llegó muy bañado y perfumado a Televisa ¡pero oh sorpresa NO dejaron que penetrara [sin albur]! Su intención era ser el primero de la fila en la caja de Televisa San Ángel [que abre a las 9 de la mañana], por eso se presentó muy temprano [8:20 a. m], ¡pero de nada le sirvió!, pues las empleadas del área de ingresos no le permitieron entrar. ´Usted no está en la lista de personas autorizadas a acceder, por lo tanto, aunque insista no puede pasar´, detalló Alex Kaffie en su columna Sin Lisonja.