"Vetado y sin trabajo": así se burló Carlos Trejo del fracaso de Alfredo Adame

El actor Alfredo Adame se convirtió en tendencia después de que se diera a conocer que no obtuvo los votos necesarios para ganar en las elecciones intermedias del pasado domingo 6 de junio, pero eso no fue todo ya que quien no se quedó callado y se burló de él fue su enemigo, el cazafantasmas Carlos Trejo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿ESTER EXPÓSITO TERMINÓ CON ALEJANDRO SPEITZER PORQUE ERA UN MANTENIDO?

Recordemos que Adame causó polémica durante todo su acto de campaña en las elecciones de este 2021, en las que se le pudo ver en las calles de Tlalpan "mentando madres" a algunos conductores, además de otros escándalos como cuando se filtró un audio en el que decía que se iba a quedar con 25 millones de pesos de su proceso electoral.

Razón por la que Carlos Trejo compartió un video en el que se burla de Adame, con quien hace algún tiempo tuvo conflictos.

En el material el "cazafantasmas" recalcó que el Adame se había "llevado entre las patas" al partido Redes Sociales Progresistas, además se burló de que en la casilla, donde el actor fue a votar, solamente tuvo un voto a favor, el cual se presume pertenece al mismo ex conductor de "Hoy".

Finalmente le aplaudió, de manera irónica, mientras continuaba insultándolo y se ría de la amplia derrota que Alfredo Adame recibió frente a sus demás adversarios.

"Quiero felicitarte 'Alfredito Adame'. Te llevaste como 10 mil 400 mentadas de madr** contra un voto. Pobrecito, vetado, sin trabajo y para que alguien haga negocios contigo va a estar muy cañón (...) te llevaste entre las patas al mismo partido político, hasta el registro perdió (...) ¡Bravo idi**ta! ¡Barvo imbé***il!".

Carlos Trejo le manda un mensaje a Adame por sus resultados en las elecciones ?????? pic.twitter.com/WUhDe4XXSm — Changoonga.com (@michangoonga) June 7, 2021

Pero no fue la única, ya que la ex esposa del actor, Diana Golden opinó sobre la derrota del político: "Hasta el partido perdió. Es que, ¿en qué te basas pensando que, si le vas mentando la madre a la gente e insultándolos, vas a ganar?, ¿quién quiere algo así?, ¿quién va a confiar que alguien así maneje su dinero?" dijo en entrevista con el programa de espectáculos Chisme no like.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ASÍ PUEDES VOTAR POR TUS FAVORITOS EN LOS PREMIOS MTV MIAW 2021

Alfredo Adame, quien contendió por una diputación federal por el distrito 14, correspondiente a la alcaldía Tlalpan, se mantiene en el último lugar en el Programa de Resultados Electorales Preliminares 2021 (PREP). Al corte de desde 7 de junio a las 13:55 horas.

De acuerdo con el mismo programa, el postulante consiguió 1,119 votos, alcanzando únicamente 0.76% de los votos. En contraste, su excuñada María del Rocío Banquells Núñez, hermana de su exesposa Mary Paz, es la ganadora virtual del distrito. Obteniendo más de 56,994 votos a su favor, lo que representa el 28.70 del total de sufragios.

Aunado a esto, en la casilla en donde Alfredo Adame emitió su voto, localizada en el distrito 38, sólo se registró un voto para él. Conclusión funesta para una campaña que desde el inicio se perfiló para ser una de las más polémicas durante estas elecciones.

(Azucena Uribe)