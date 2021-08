Vicente Fernández alarma a fans por estremecedor mensaje: "No se rindan"

Desde el fin de semana los reflectores están encima de "El Charro de Huentitán", Vicente Fernández pues generó preocupación entre sus fans luego de ser operado de emergencia y de que los médicos lo reportaran grave, pero estable.

LARRY HERNÁNDEZ, SIN PODER HABLAR Y CON 10 KILOS MENOS TRAS CONTAGIO DE COVID

La mañana de ayer lunes 9 de agosto prensa nacional se dio cita a las afueras del hospital en donde Vicente Fernández está siendo atendido, pero en sus redes sociales se compartió un mensaje que causó controversia, pues muchos especularon que sus palabras parecían de despedida.

Vicente Fernández escogió su cuenta oficial de Instagram para compartir una imagen en la que como descripción usó unas palabras que para muchos usuarios de las redes sociales sonaron como mensaje de despedida.

Y es que, en su publicación, el padre de Alejandro Fernández compartió un misterioso mensaje en el que se aconsejaba seguir adelante y cumplir sus sueños. Además, reiteró que el dedicarse a la música fue la mejor decisión que pudo haber tomado.

"No se rindan ante sus sueños. Dedicarme en esta vida a cantar fue la mejor decisión que pude tomar... #chentesiguesiendoelrey", escribió Vicente Fernández en su cuenta de Instagram junto a una imagen en la que aparece el cantante con un micrófono en mano.

Como era de esperarse, los fans del cantante depositaron mensajes de especulación, pues para muchos es como si las palabras hubieran sido depositadas en forma de despedida.

"¿Por qué pone eso? ¿Todo está bien?"; "Pareciera que se está despidiendo"; "Algo está mal"; "Muchas gracias por todas las canciones. Todos los momentos chingones que vivimos oyéndolo cantar, todos sus conciertos. Para mí fue un honor verlo y oírlo cantar", se lee entre las reacciones de sus fans.

LA SALUD DE VICENTE FERNÁNDEZ, DON CHENTE

Esto luego de que el fin de semana trascendiera que Don Chente había sido hospitalizado de emergencia y de que el lunes se confirmara la noticia, en la que se informaron que estaba sedado tras someterse a una operación.

Ayer la familia emitió un comunicado en el que detalló que el cantante, de 81 años, se encuentra grave, pero estable y que recibe todas las atenciones médicas necesarias tras el accidente que sufrió.

"El estado actual que guarda Don Vicente Fernández es sin duda grave pero estable, como es la secuencia del trauma por la caída misma que generó un traumatismo raquimedular a nivel de la columna cervical. En este momento del post operatorio, se encuentra con asistencia ventilatoria y cuidados de paciente crítico en la unidad de terapia intensiva", se lee en el comunicado difundido por la familia Fernández.

"CON ASISTENCIA VENTILATORIA": EL REPORTE DE SALUD DE VICENTE FERNÁNDEZ

En las redes sociales del cantante, la familia pidió a los medios de comunicación que se encuentran afuera del hospital donde está internado Don Chente, que liberen el acceso para que los integrantes de la familia Fernández puedan ingresar respetando las medidas sanitarias.

"Se solicita a los medios de su total comprensión, para que, por favor dejen el libre acceso al hospital a todo integrante de la familia Fernández Abarca; esto con motivo de la sana distancia y no poner en riesgo la salud de Don Vicente Fernández en estos momentos críticos por los que está atravesando, por lo que no se concederá entrevista alguna por parte de ningún familiar, para que por favor no insistan en ello", informaron.

(Azucena Uribe)